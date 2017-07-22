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Zoom согласилась выплатить 85 млн долларов пользователям в США за «зумбомбинг»

02 августа 2021, 15:37




Компания Zoom Video Communications, разработчик популярной платформы для видео-конференцсвязи Zoom, подтвердила свою готовность выплатить 85 млн долларов в качестве штрафа для урегулирования судебного процесса, связанного с якобы имевшем место нарушением прав пользователей в США и распространении конфиденциальной, личной информации.

Иск был подан в прошлом году. В нем утверждалось, что платформа Zoom передала личные данные пользователей другим интернет-службам, в числе которых упоминались Facebook, Google и LinkedIn. В иске также говорилось, что Zoom якобы позволила хакерам «захватывать» доступ к чужим видео-конференциям и срывать собрания Zoom путем публикации материалов, содержащих не относящиеся к участникам данные, оскорбительные заявления и даже порнографические материалы. Эта практика даже получила особое название «зумбомбинг».

Zoom согласилась выплатить 85 млн долларов пользователям в США за «зумбомбинг»


Компания Zoom также согласилась начать обучение пользователей, чтобы те имели более полную информацию о том, как обеспечивается конфиденциальность данных, осуществляется обработка личных сведений о пользователях, повышается безопасность системы в целом.

В то же время в мировом соглашении, которое подписала компания, отрицается сам факт правонарушения. Тем самым решение о выплате компенсации рассматривается компанией как вынужденная мера для прекращения судебного разбирательства, которое отрицательно сказывается на основном бизнесе.

Для предварительного урегулирования спора еще потребуется получить одобрение со стороны окружного судьи США Люси Кох в Сан-Хосе, Калифорния.

Что касается компенсации, то подписчики платформы, участвовавшие в выдвижении группового иска, получат право на возмещение своих затрат в размере 15% от основной подписки или 25 долларов США (в зависимости от того, что больше). Остальные подписчики получат до 15 долларов.

Помимо денежной компенсации, Zoom также согласилась с необходимостью реализации дополнительных мер безопасности, включая выдачу пользователям предупреждения, когда организаторы собрания или другие участники используют сторонние приложения на собраниях.

Хотя Zoom собрала около 1,3 млрд долларов в виде подписки на Zoom Meetings от членов групп, размер предложенной компенсацию в 85 млн долларов признан разумным. Он учитывает также сумму ожидаемых выплат на оплату судебного разбирательства. Размер судебных издержек, которые придется оплатить компании, может составить до 21,25 млн долларов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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