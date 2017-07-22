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Утечка: Intel намерена достичь 80 Гбит/с для Thunderbolt 5

02 августа 2021, 17:12




Благодаря непреднамеренной ошибке, которую совершил Грегори Брайант, исполнительный вице-президент и генеральный директор подразделения Intel Client Computing Group, стала известна планируемая производительность нового интерфейса Thunderbolt 5, работы над которым ведутся в Intel.

Intel намерена достичь 80 Гбит/с для Thunderbolt 5


Снимок был сделан в Центре исследований и разработок Intel в Израиле. На снимке изображен плакат, в заголовке которого удалось прочитать слова «80G PHY Technology». После, видимо, случайной публикации снимка в сети, он был быстро удален. Тем не менее, исследователям издания AnandTech удалось перехватить фотографию и разобраться в деталях.

Странные слова «80G PHY» удалось быстро «расшифровать». Речь идет о разработке физического уровня технологии, которую ведет Intel: компания планирует достичь пропускной способности 80 Гбит/с. Очевидно, что указанная скорость является не чем иным, как удвоением существующего стандарта Thunderbolt 3/4. Он работает со скоростью 40 Гбит/с, до сих пор используя USB-C.

Intel намерена достичь 80 Гбит/с для Thunderbolt 5


Для достижения нового уровня скорости планируется применять новый вариант амплитудно-импульсной модуляции PAM-3 (Pulse Amplitude Modulation). Благодаря этому нововведению компания намерена добиться отправки в два раза большего числа битов за цикл, чем при использовании технологии импульсно-кодовой модуляции NRZ (Non-return-to-zero) в Thunderbolt 3/4. Рост скорости достигается взамен детализации амплитудных уровней: вместо двух ограничений (0 и 1) вводятся три уровня (-1, 0, 1). Повышенная сложность будет ограничиваться через PAM-4.

Судя по фотографии, у Intel, похоже, уже появился инженерный прототип. Он изготовлен на узле N6 в TSMC.



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