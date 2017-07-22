Компания Genesis представила новые модели игровых мышей Krypton 200 и Krypton 220. Они отличаются легкостью, эргономичным дизайном, наличием программируемых кнопок, внутренней памяти и RGB-подсветки. По мнению производителя, новые модели способны создать свою уникальную игровую атмосферу.
Мышь Genesis Krypton 200 оснащена оптическим датчиком с разрешением 6400 DPI. Этот уровень достаточен для игроков, которые хотят иметь высокую точность позиционирования и высокую скорость реакции на перемещения. Предлагается шесть уровней чувствительности, сделанный выбор отражается индикатором. Переключатели работают бесшумно, что особенно полезно для ночных геймеров.
У модели Genesis Krypton 200 имеется шесть программируемых кнопок, настройками которых можно управлять через дополнительную программу. С ее помощью можно назначать функции кнопкам и сохранять макросы.
Корпус Genesis Krypton 200 выполнен в черном матовом цвете, контур обозначен RGB-подсветкой с эффектом PRISMO, когда отсвет каждой точки переливается всеми цветами радуги. Есть подсветка логотипа.
Вторая модель, Genesis Krypton 220, отличается более агрессивной формой и наличием светодиодных полос по бокам корпуса. Выключатели рассчитаны на 10 млн нажатий. Количество кнопок, возможность их настройки и все остальные характеристики аналогичны первой мыши.
Оба устройства имеют совсем небольшой вес, который составляет 76 г для Krypton 220 и 77 г для Krypton 200. Мыши оснащены внутренней памятью для хранения настроек. Подключение Genesis Krypton 200 и Krypton 220 к ПК осуществляется через USB-кабель длиной 1,8 м.
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