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Новый OnePlus Nord 2 взорвался в Индии во время езды на велосипеде

02 августа 2021, 20:09




Анкур Шарма из Бангалора, Индия, разместил в Твиттере информацию об инциденте, который произошел с его женой, воспользовавшейся его новым смартфоном OnePlus Nord 2.

Утром он передал жене свой смартфон, и она отправилась с ним в поездку на велосипеде. В процессе поездки произошел инцидент. Снимки взорвавшегося смартфона Анкур Шарма разместил в Твиттере. Спустя некоторое время его пост был удален. Но, несмотря на удаление поста, изданию LetsGoDigital удалось получить оригинальный текст и размещенные фотографии.

Новый OnePlus Nord 2 взорвался в Индии во время езды на велосипеде


Согласно твиту, жена Шармы утром отправилась в поездку на велосипеде, взяв с собой новый смартфон мужа, купленный пятью днями раньше. Смартфон находился в ее сумке. Во время поездки она внезапно услышала звук от разорвавшегося внутри сумки смартфона. После этого из сумки повалил дым.

Глядя на снимки смартфона, опубликованные в твите, становится ясно, что у Nord 2 взорвалась именно батарея. Вся задняя панель обуглена. Можно разглядеть поврежденные внутренние детали. На данный момент неизвестно, что именно стало причиной взрыва.

Новый OnePlus Nord 2 взорвался в Индии во время езды на велосипеде


Сообщается, что инцидент с данной моделью случился впервые. Другие смартфоны OnePlus Nord 2, которые уже поступили в продажу, скорее всего, не подвержены риску самопроизвольного воспламенения, считают эксперты.

На данный момент компания OnePlus еще не сделала никаких заявлений относительно собственного расследования инцидента. Тем не менее, компания уже принесла свои извинения Анкуру в твите и предложила «возместить ущерб».




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V21 и V21e. Vivo V21 и V21e стали логичным продолжением прошлогодних Vivo V20 и V20 SE. Оба смартфона предлагают превосходные селфи-камеры, используют пусть не топовые, но достаточно производительные процессоры и при всём этом отличаются очень небольшими размерами и весом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Vivo V21 и V21e: короли селфи".

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