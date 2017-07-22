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Huawei HiSilicon представила фирменную технологию HiAir для передачи видео

02 августа 2021, 22:42




HiSilicon, дочерняя компания Huawei, объявила о создании фирменной технологии HiAir, служащей для передачи видео со сверхнизкой задержкой. Разработка новой технологии велась с целью ее применения в многоэкранных интеллектуальных терминалах. Поддержка HiAir будет интегрированы в чипы HiSilicon, которые позволят воспроизводить видео с уровнем качества 4K UHD, потребляя при этом совсем мало буферной памяти.

Одна из наиболее важных особенностей новой технологии HiAir - это ее сверхнизкая задержка. По оценкам производителя, уже в течение трех ближайших лет это де факто станет стандартом для всей отрасли.

Huawei HiSilicon представила фирменную технологию HiAir для передачи видео


Новая технология HiAir будет интегрирована с сервисом Huawei Cast+. Это элемент единой экосистемы Huawei для работы с мультимедиа для всего многообразия мобильных устройств, используемых в доме или офисе. Технология Cast+ позволяет добиваться быстрых соединений, передачи HD-изображения, обеспечения малой задержки и многозадачности, а также Smooth Experience.

Добавление HiAir к Huawei Cast+ обеспечивает стабильную трансляцию контента в высоком качестве с автоматическим обнаружением устройств, при минимальных затратах на соединение и обеспечение прозрачного управления.

Внедрение HiAir, как сообщает HiSilicon, подразумевает глубокую оптимизацию для Cast+, DLNA, Miracast, Lelink и других протоколов передачи данных. Отмечается низкое потребление буферной памяти и высокая масштабируемость при передаче графического контента с использованием HiAir. Новая технология поддерживает передачу видео с уровнем качества 4K UHD, что позволяет добиться роста качества потоковых мультимедиа-трансляций.

Отмечается также высокий коэффициент энергоэффективности HiAir. Для его поддержки достаточно питания от USB-порта телевизора. Температура работы чипа не превышает 40° даже при длительных, многочасовых сеансах.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор беспроводных наушников JBL TUNE 510BT и TUNE 660NC. Наушники JBL TUNE 510BT и TUNE 660NC относятся к числу достаточно бюджетных беспроводных решений. Однако они предлагают вполне качественный звук, достойную автономность и хорошую эргономику. Старшая модель, помимо этого, может похвастаться активным «шумодавом» и возможностью проводного подключения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор беспроводных наушников JBL TUNE 510BT и TUNE 660NC".

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