HiSilicon, дочерняя компания Huawei, объявила о создании фирменной технологии HiAir, служащей для передачи видео со сверхнизкой задержкой. Разработка новой технологии велась с целью ее применения в многоэкранных интеллектуальных терминалах. Поддержка HiAir будет интегрированы в чипы HiSilicon, которые позволят воспроизводить видео с уровнем качества 4K UHD, потребляя при этом совсем мало буферной памяти.
Одна из наиболее важных особенностей новой технологии HiAir - это ее сверхнизкая задержка. По оценкам производителя, уже в течение трех ближайших лет это де факто станет стандартом для всей отрасли.
Новая технология HiAir будет интегрирована с сервисом Huawei Cast+. Это элемент единой экосистемы Huawei для работы с мультимедиа для всего многообразия мобильных устройств, используемых в доме или офисе. Технология Cast+ позволяет добиваться быстрых соединений, передачи HD-изображения, обеспечения малой задержки и многозадачности, а также Smooth Experience.
Добавление HiAir к Huawei Cast+ обеспечивает стабильную трансляцию контента в высоком качестве с автоматическим обнаружением устройств, при минимальных затратах на соединение и обеспечение прозрачного управления.
Внедрение HiAir, как сообщает HiSilicon, подразумевает глубокую оптимизацию для Cast+, DLNA, Miracast, Lelink и других протоколов передачи данных. Отмечается низкое потребление буферной памяти и высокая масштабируемость при передаче графического контента с использованием HiAir. Новая технология поддерживает передачу видео с уровнем качества 4K UHD, что позволяет добиться роста качества потоковых мультимедиа-трансляций.
Отмечается также высокий коэффициент энергоэффективности HiAir. Для его поддержки достаточно питания от USB-порта телевизора. Температура работы чипа не превышает 40° даже при длительных, многочасовых сеансах.