Главная интрига ивента Galaxy Unpacked, связанная со стоимостью Samsung Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, Galaxy Watch 4 и Galaxy Buds 2, утекла в сеть. Хорошо известный информатор @evleaks собрал их из разных источников и опубликовал в своем блоге.
Список предстоящих анонсов Samsung уже был подтвержден компанией ранее. Все ожидаемые новинки предстоящего мероприятия Galaxy Unpacked, которое состоится 11 августа, уже известны. Это складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, умные часы Galaxy Watch 4 и TWS-наушники Galaxy Buds 2.
Но даже когда известен список, всегда сохраняется главная интрига: цены. Их выбор задает главный вектор рыночной популярности продуктов. Поэтому цены на новые устройства всегда являются главной тайной любого предстоящего события. И @evleaks удалось выяснить стоимость всех новинок Galaxy Unpacked на европейском рынке. Уже известно, что цены для других стран, таких как США и Индия, будут другими.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V21 и V21e. Vivo V21 и V21e стали логичным продолжением прошлогодних Vivo V20 и V20 SE. Оба смартфона предлагают превосходные селфи-камеры, используют пусть не топовые, но достаточно производительные процессоры и при всём этом отличаются очень небольшими размерами и весом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Vivo V21 и V21e: короли селфи".