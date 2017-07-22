РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Главная интрига Galaxy Unpacked утекла в сеть: стали известны цены на все новинки Samsung

03 августа 2021, 10:01




Главная интрига ивента Galaxy Unpacked, связанная со стоимостью Samsung Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, Galaxy Watch 4 и Galaxy Buds 2, утекла в сеть. Хорошо известный информатор @evleaks собрал их из разных источников и опубликовал в своем блоге.

Список предстоящих анонсов Samsung уже был подтвержден компанией ранее. Все ожидаемые новинки предстоящего мероприятия Galaxy Unpacked, которое состоится 11 августа, уже известны. Это складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, умные часы Galaxy Watch 4 и TWS-наушники Galaxy Buds 2.

Главная интрига Galaxy Unpacked утекла в сеть: стали известны цены на все новинки Samsung


Но даже когда известен список, всегда сохраняется главная интрига: цены. Их выбор задает главный вектор рыночной популярности продуктов. Поэтому цены на новые устройства всегда являются главной тайной любого предстоящего события. И @evleaks удалось выяснить стоимость всех новинок Galaxy Unpacked на европейском рынке. Уже известно, что цены для других стран, таких как США и Индия, будут другими.



По слухам, Samsung Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, Galaxy Watch 4 и Galaxy Buds 2 появятся в Европе по следущим ценам:


  • Samsung Galaxy Z Fold3 512 Гбайт - 1999 евро (173 000 руб.)
  • Samsung Galaxy Z Fold3 256 Гбайт - 1899 евро (164 500 руб.)
  • Samsung Galaxy Z Flip3 256 Гбайт - 1149 евро (99 500 руб.)
  • Samsung Galaxy Z Flip3 128 Гбайт - 1099 евро (95 200 руб.)
  • Samsung Galaxy Watch 4 46 мм - 409 евро (35 400 руб.)
  • Samsung Galaxy Watch 4 42mm Classic - 379 евро (32 900 руб.)
  • Samsung Galaxy Watch 4 44 мм - 309 евро (26 800 руб.)
  • Samsung Galaxy Watch 4 40 мм - 279 евро (24 200 руб.)
  • Samsung Galaxy Buds 2 - 159 евро (13 800 руб.)




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V21 и V21e. Vivo V21 и V21e стали логичным продолжением прошлогодних Vivo V20 и V20 SE. Оба смартфона предлагают превосходные селфи-камеры, используют пусть не топовые, но достаточно производительные процессоры и при всём этом отличаются очень небольшими размерами и весом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Vivo V21 и V21e: короли селфи".

Читайте также:

  • Samsung нашла место для размещения стилуса S Pen в складном смартфоне Galaxy Z Fold 3
  • Новые модели складных смартфонов Samsung будут анонсированы 11 августа на Unpacked
  • Слухи: Samsung собирается возродить линейку Galaxy Note через складные смартфоны Flex Note
  • Samsung изобрела что-то новое для популярного смартфона Galaxy A52
  • Тайны производительности Samsung Galaxy Z Fold 3 раскрыты через Geekbench

    • следующая новость
    Apple выпустит в сентябре новый ноутбук MacBook Pro на чипсете M1X

    предыдущая новость
    Huawei HiSilicon представила фирменную технологию HiAir для передачи видео

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Лучший монитор Главные новости за неделю Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший процессорный кулер Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    3 августа, 2021

    Apple выпустит в сентябре новый ноутбук MacBook Pro на чипсете M1X

    Главная интрига Galaxy Unpacked утекла в сеть: стали известны цены на все новинки Samsung

    2 августа, 2021

    Huawei HiSilicon представила фирменную технологию HiAir для передачи видео

    Новый OnePlus Nord 2 взорвался в Индии во время езды на велосипеде

    Apple переходит на IPD для увеличения емкости батарей iPhone, iPad и MacBook

    Genesis представила легкие и эргономичные игровые мыши Krypton 200 и Krypton 220

    Утечка: Intel намерена достичь 80 Гбит/с для Thunderbolt 5

    Zoom согласилась выплатить 85 млн долларов пользователям в США за «зумбомбинг»

    Все Android-смартфоны 10-летней давности перестанут работать с 27 сентября 2021 года

    Слухи: Samsung Galaxy S22 оснастят 50-мегапиксельным RGBW-датчиком

    Xiaomi готовит универсальный пауэрбанк Mi Power Bank Hypersonic 20000 мАч (50 Вт)

    Анонс GIGABYTE AORUS P1200W: блок питания флагманского уровня со встроенным ЖК-дисплеем

    Анонс Portronics Kronos Beta Fitness: фитнес-часы из Индии

    30 июля, 2021

    Российская ОС Rosa Enterprise Desktop (RED) X5 подтвердила совместимость с аппаратной платформой Baikal-M

    Siri ошибочно обнулила победы китайских спортсменов на Олимпиаде в Токио

    Sony добавила поддержку слота M.2 к системе внутреннего хранения PS5

    Unisoc может войти в тройку крупнейших поставщиков чипсетов, потеснив Huawei HiSilicon

    Intel представила процессоры серии Intel Xeon W-3300 Ice Lake 3-го поколения для рабочих станций и серверов

    Утечка: внешний вид сокета AMD AM5 для процессоров Zen 4 Raphael перестал быть тайной

    Смарт-часы HUAWEI Watch GT 2 Pro ECG с функцией ЭКГ сертифицированы как медицинский прибор II класса

    ССЫЛКИ