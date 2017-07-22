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Apple выпустит в сентябре новый ноутбук MacBook Pro на чипсете M1X

03 августа 2021, 12:41




По слухам, уже в сентябре Apple собирается выпустить обновленные модели ноутбуков MacBook, оснастив их современными чипсетами Apple M1X собственного производства.

Переход Apple на собственные процессоры состоялся в прошлом году. Тогда компания анонсировала чипсет M1 в рамках развития нового для себя направления Apple Silicon - выпуска линейки процессоров собственной разработки на базе архитектуры ARM.

Признаком, подтверждающим достоверность этого предположения, может служить документ Евразийской экономической комиссии (EEC), обнаруженный недавно среди новых поступлений. В этом учреждении проводится регистрация и сертификация новых изделий перед их выпуском на европейский рынок.

В документе EEC были обнаружены записи, где указывались два устройства под номерами A2442 и A2485 в списке готовящихся к выпуску ноутбуков MacBook.

Apple выпустит в сентябре новый ноутбук MacBook Pro на чипсете M1X

Документ на модели Apple MacBook, выпущенный Евразийской экономической комиссией.


Справедливости ради, в списке присутствует намного больше моделей, но большинство из них появились из-за обновления macOS. Что касается свежих MacBook, то они появятся на рынке этой осенью. В списке также упоминаются две новые модели с номерами A2442 и A2485, которые пока не имеют на складах относящихся к ним продуктов.

Ситуацию прокомментировал обозреватель Марк Гурман из Bloomberg. Он предположил, что уже в ближайшие месяцы Apple собирается выпустить новые устройства Mac на базе чипсета M1X. Он также добавил, что затем Apple может вывести на рынок еще и более высокопроизводительную модель Mac Mini. В следующем году должны появиться iMac и Mac Pro.

Apple выпустит в сентябре новый ноутбук MacBook Pro на чипсете M1X


Ожидается, что новые модели Apple MacBook Pro получат много общего, но будут отличаться друг от друга размером mini-LED дисплея - 14 и 16 дюймов. Среди других новшеств ожидаются дисплей с плоскими краями, порт MagSafe для зарядки и большой набор коммуникационный портов, включая HDMI и слот для карт памяти SD.

По слухам, анонс новых ноутбуков MacBook может состояться в сентябре этого года, а в октябре они поступят в продажу.



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