Компания OPPO готова конкурировать в технологическом соревновании по созданию подэкранной камеры. Как стало известно, 4 августа OPPO намерена провести анонс, на котором Лю Бо Боби, президент OPPO China, подробно расскажет о технологии, разработка которой велась более двух лет.
В настоящее время о технологии OPPO известно крайне мало. По слухам, OPPO собирается совместить перспективную технологию размещения камеры под поверхностью экрана с использованием дисплея панорамного типа. Разработка предусматривает одновременное применение сразу трех различных технологий. OPPO обещает, что готова предложить наиболее иммерсивный дисплей, который будет востребован на рынке.
Согласно предварительным данным, OPPO будет использовать технологию специальной, координированной настройки дисплея и датчика камеры. Это позволит совмещать их функции без помех для выполнения остальных операций. Компания оптимизирует алгоритм контроля производительности работы дисплея, чтобы добиться оптимизации баланса белого, HDR и изображения высокой четкости за счет применения функций ИИ.
OPPO является не единственным производителем смартфонов, который занимается разработкой технологии подэкранной камеры. Конкурентами OPPO на этом пути выступают ZTE и Xiaomi. Компания ZTE недавно выпустила уже второй смартфон с подэкранной камерой - ZTE Axon 30. Эта модель уже появилась в продаже в Китае. В свою очередь, Xiaomi готовится к запуску смартфона Mi MIX 4 в конце августа, который также оснащен технологией размещения камеры под дисплеем.
Свой вариант готовит также компания Samsung. Она собирается показать его 11 августа, когда будет анонсирован новый смартфон Galaxy Z Fold 3 с аналогичной технологией.
Среди конкурентов также значится компания Honor, которая стала независимой от Huawei в начале этого года. Honor собирается выпустить свой флагманский смартфон с технологией камеры, встроенной под поверхностью дисплея, в конце этого года.
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