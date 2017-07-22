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Microsoft Windows 365 обходится россиянам на 10-30% дешевле, чем жителям США

03 августа 2021, 15:35




Компания Microsoft официально объявила о запуске нового облачного сервиса Windows 365 для потоковой работы с Windows для корпоративных пользователей (Windows 365 Cloud Streaming Service). Новый сервис позволит компаниям осуществлять потоковую работу через интернет с виртуальным компьютером под управлением Windows 10 или 11, получая полный комплекс услуг по обслуживания техники и программного оснащения корпоративного класса. Сервис позволяет арендовать виртуальные компьютеры с предустановленной Windows 10 или 11.

Цены в России на сервис Microsoft Windows 365 ниже на 10-30%, чем в США


Новая служба Windows 365 будет доступна на 12 различных уровнях. Минимальная цена за Windows 365 составляет 1 350 руб/мес. за одно рабочее место. Оно предусматривает аренду ВМ с одним процессором, 2 Гбайт ОЗУ и накопителем на 64 Гбайт. Аналогичный вариант аренды для пользователей в США составляет 24 доллара (1750 руб/мес.). Видно, что стоимость доступа к сервису Windows 365 для России ниже, чем в США на 30%.

Самый мощный вариант оснащения предусматривает аренду виртуальной машины с восемью процессорными ядрами, 32 Гбайт ОЗУ и 512-Гбайт накопителем. Он обойдется российским пользователям в 10 665 руб/мес. Пользователям в США придется заплатить за аналогичную услугу 162 доллара (11 825 руб/мес.) или на 10% больше.

Помимо 12 конфигураций российским компаниям доступны также два варианта гибридной подписки - Windows 365 Business (для компаний с числом сотрудников до 300 человек) и Windows 365 Enterprise (без каких-либо ограничений). В этом случае Microsoft предлагает ежемесячную скидку до 16% компаниям, которые уже используют оффлайн-версию Windows 10 Pro на своих компьютерах. Но эти машины не предназначены для использования в тяжелых сетевых приложениях, таких как хостинг серверов. Microsoft также ввела строгие ограничения на объем исходящих данных.

Доступ к облачному ПК с Windows 365 можно получить с любого устройства с помощью приложения Microsoft Remote Desktop или браузера, совместимого с HTML5.

Цены в России на сервис Microsoft Windows 365 ниже на 10-30%, чем в США




Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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