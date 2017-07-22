Компания Microsoft официально объявила о запуске нового облачного сервиса Windows 365 для потоковой работы с Windows для корпоративных пользователей (Windows 365 Cloud Streaming Service). Новый сервис позволит компаниям осуществлять потоковую работу через интернет с виртуальным компьютером под управлением Windows 10 или 11, получая полный комплекс услуг по обслуживания техники и программного оснащения корпоративного класса. Сервис позволяет арендовать виртуальные компьютеры с предустановленной Windows 10 или 11.
Новая служба Windows 365 будет доступна на 12 различных уровнях. Минимальная цена за Windows 365 составляет 1 350 руб/мес. за одно рабочее место. Оно предусматривает аренду ВМ с одним процессором, 2 Гбайт ОЗУ и накопителем на 64 Гбайт. Аналогичный вариант аренды для пользователей в США составляет 24 доллара (1750 руб/мес.). Видно, что стоимость доступа к сервису Windows 365 для России ниже, чем в США на 30%.
Самый мощный вариант оснащения предусматривает аренду виртуальной машины с восемью процессорными ядрами, 32 Гбайт ОЗУ и 512-Гбайт накопителем. Он обойдется российским пользователям в 10 665 руб/мес. Пользователям в США придется заплатить за аналогичную услугу 162 доллара (11 825 руб/мес.) или на 10% больше.
Помимо 12 конфигураций российским компаниям доступны также два варианта гибридной подписки - Windows 365 Business (для компаний с числом сотрудников до 300 человек) и Windows 365 Enterprise (без каких-либо ограничений). В этом случае Microsoft предлагает ежемесячную скидку до 16% компаниям, которые уже используют оффлайн-версию Windows 10 Pro на своих компьютерах. Но эти машины не предназначены для использования в тяжелых сетевых приложениях, таких как хостинг серверов. Microsoft также ввела строгие ограничения на объем исходящих данных.
Доступ к облачному ПК с Windows 365 можно получить с любого устройства с помощью приложения Microsoft Remote Desktop или браузера, совместимого с HTML5.
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