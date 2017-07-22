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В Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro появится однокристальная система Tensor

03 августа 2021, 17:30




Компания Google объявила о своих планах показа этой осенью новой технологической платформы для мобильных устройств. С ее помощью будут добавлены новые функции искусственного интеллекта и машинного обучения для смартфонов Pixel, ранее не встречавшиеся у мобильных устройств. В рамках этой инициативы Google создает однокристальную систему (SoC) Tensor.

Отмечается, что новые модели Pixel будут отличаться «красивой эстетикой дизайна программного и аппаратного обеспечения на базе Android 12». Модели получат обновленный набор тыльных камер с совершенно новым дизайном модуля. Причина замены заключается в том, Google внесла неназванные серьезные изменения, которые привели к росту размеров элементов. Это заставило Google выбрать новый вид компоновки.

В смартфонах Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro появится однокристальный тензорный процессор Tensor


Pixel 6 и Pixel 6 Pro будут использовать новые материалы и отделку. Модель Pixel 6 Pro получит полированную алюминиевую рамку, дизайн Pixel 6 предусматривает наличие матовой алюминиевой отделки.

В пользовательском интерфейсе новых устройств будет реализована новая модель анимации и дизайна. Google рассчитывает добиться большей естественности в работе с новыми телефонами, чем было раньше.

Появление чипсета Tensor, отмечает Google, не будет ограничиваться только созданием дополнительных вычислительных ресурсов. Google обещает показать новые техники машинного обучения, детали которых пока держатся в секрете.

В смартфонах Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro появится однокристальный тензорный процессор Tensor


Сообщается, что новые смартфоны смогут похвастаться дополнительными ресурсами для повышения безопасности. В частности, упоминается новое процессорное ядро для реализации этих функций и ключ шифрования Titan M2.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

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