Компания Teamgroup представила модули памяти DDR5 промышленного класса, отличающиеся повышенной стабильностью и надежностью работы, а также широким диапазоном эксплуатационных температур. В основе этой разработки применена фирменная запатентованная технология TRUST+.
По данным производителя, выпускаемая память может работать в диапазоне температур от 0 до 85 °С в открытом виде и в расширенном диапазоне от -40 до 85 °С при использовании уникальной, запатентованной системы охлаждения на основе медного радиатора с графеновым покрытием. Ее применение позволяет сохранить максимальные температуры нагрева микросхем в пределах до 85-86°С при температуре окружающей среды 85 °С, сохраняя при этом низкую задержку. Такие температурные пики могут возникать при обработке HPC-нагрузок.
Без использования специального покрытия при указанных условиях температура может подниматься до 89-90°С или выше, что будет негативно сказываться на производительности модулей DDR5. При таких условиях значительно сокращается срок службы микросхем памяти.
Компания Teamgroup объявила о выпуске модулей емкостью 16 и 32 Гбайт, работающих на тактовой частоте 4800 МГц при напряжении питания 1,1 В. Заявленные тайминги задержки - CAS 40-40-40. Модули имеют встроенную функцию ECC, обеспечивающую стабильность и надежность.
Модули представлены в модификациях UDIMM и SODIMM. Благодаря различным исполнениям такие модули могут устанавливаться в корпуса разного форм-фактора, в том числе в компактные системы с ограниченным внутренним пространством.
Начало массового производства ожидается в IV квартале 2021 года. Сведений об ориентировочной цене на данный момент нет.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".