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Teamgroup выпустила модули памяти промышленного класса DDR5 на 16 и 32 Гбайт

03 августа 2021, 19:11




Компания Teamgroup представила модули памяти DDR5 промышленного класса, отличающиеся повышенной стабильностью и надежностью работы, а также широким диапазоном эксплуатационных температур. В основе этой разработки применена фирменная запатентованная технология TRUST+.

По данным производителя, выпускаемая память может работать в диапазоне температур от 0 до 85 °С в открытом виде и в расширенном диапазоне от -40 до 85 °С при использовании уникальной, запатентованной системы охлаждения на основе медного радиатора с графеновым покрытием. Ее применение позволяет сохранить максимальные температуры нагрева микросхем в пределах до 85-86°С при температуре окружающей среды 85 °С, сохраняя при этом низкую задержку. Такие температурные пики могут возникать при обработке HPC-нагрузок.

Teamgroup выпустила модули памяти DDR5 UDIMM и SODIMM 16 и 32 Гбайт промышленного класса


Без использования специального покрытия при указанных условиях температура может подниматься до 89-90°С или выше, что будет негативно сказываться на производительности модулей DDR5. При таких условиях значительно сокращается срок службы микросхем памяти.

Компания Teamgroup объявила о выпуске модулей емкостью 16 и 32 Гбайт, работающих на тактовой частоте 4800 МГц при напряжении питания 1,1 В. Заявленные тайминги задержки - CAS 40-40-40. Модули имеют встроенную функцию ECC, обеспечивающую стабильность и надежность.

Модули представлены в модификациях UDIMM и SODIMM. Благодаря различным исполнениям такие модули могут устанавливаться в корпуса разного форм-фактора, в том числе в компактные системы с ограниченным внутренним пространством.

Начало массового производства ожидается в IV квартале 2021 года. Сведений об ориентировочной цене на данный момент нет.



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