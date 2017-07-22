Apple снова придется отстаивать свое право на выпуск умных часов Apple Watch в суде из-за поданного против нее иска в незаконном использовании чужих патентов. В данном случае предметом спора является патент на технологию измерения частоты пульса, права на который принадлежат компании Omni MedSci.
Изобретателем технологии признан Мохаммед Ислам, профессор Мичиганского университета, одновременно являющийся главой компании Omni MedSc. Сообщается, что Apple вела с ней переговоры в период с 2014 по 2016 год, в ходе которых обсуждалось возможное партнерство по внедрению технологии. Однако позднее Apple прекратила контакты с этой фирмой, хотя технологии четырех патентов, принадлежащих Omni, все-таки были использованы в умных часах Apple Watch.
Не получив роялти, владелец компании Мохаммед Ислам подал в 2018 году судебный иск против Apple. В нем он утверждал, что Apple незаконно использовала технологию его патента в Apple Watch.
По данным Reuters, тогда Apple удалось отклонить иск. Купертиновцы утверждали, что патенты были изобретены профессором Мичиганского университета, поэтому права на них относятся к собственности университета. Руководство Мичиганского университета поддержало эту позицию Apple.
Однако позднее Апелляционный суд вынес решение, что трудовой договор Мохаммеда Ислама с Университетом Мичигана не предусматривал автоматическую передачу его патентов в ведение работодателя. Поэтому дело было снова передано на рассмотрение в окружной апелляционный суд.
Как утверждает Omni MedSci, Apple умышленно нарушила патенты. Поэтому Omni MedSci добивается установления судебного запрета на выпуск и продажу умных часов Apple Watch, а также возмещения нанесенного ущерба.
Мохаммеда Ислам называют известным экспертом по спорам в области патентования. Он владеет шестью компаниями, за которыми числятся более 150 патентов. В прошлом он уже подавал в суд за незаконное использование патентов такими компаниями, как Fujitsu, Alcatel-Lucent, Huawei, Nokia и Siemens.
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