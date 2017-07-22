Компания AMD объявила о выпуске новой серии графических процессоров AMD Radeon PRO W6000X. Они предназначены для настольных компьютеров Mac Pro.
В основе новых решений использованы архитектуры AMD RDNA 2 и AMD Infinity Cache. Архитектура AMD RDNA 2 выстроена на базе 7-нм производственного процесса и предоставляет ряд функций для профессиональной графики. Технология AMD Infinity Cache позволяет объединять до 256 Мбайт кэша данных последнего уровня, который встраивается внутри кристалла графического процессора и позволяет существенно сократить задержки и энергопотребление. Эти технологии необходимы, когда идет речь о требовательных рабочих нагрузках, связанных с профессиональным проектированием и созданием контента.
AMD Radeon Pro W6800X Duo
В состав новой серии войдут две линейки графических процессоров: AMD Radeon PRO W6900X и AMD Radeon PRO W6800X. Появится также отдельное направление - композитные карты AMD Radeon PRO W6800X Duo. Они содержат сразу два графических процессора, объединенных между собой высокоскоростным интерконнектом AMD Infinity Fabric для максимальной производительности, высокой пропускной способности и малой задержки.
По данным производителя, видеокарта AMD Radeon PRO W6800X Duo, использующая высокоскоростную технологию соединения AMD Infinity Fabric, обеспечивает вычислительную производительность до 30,2 TFLOPs.
Новые видеокарты способны работать с высокоскоростной памятью GDDR6 (до 64 Гбайт), имеющей пропускную способность до 512 Гбайт/с.
Главными отличительными особенностей новых моделей стали более высокая производительность и высокое качество графики. Новые решения рассчитаны на применение вместе вместе с требовательными профессиональными, графическими приложениями, выполняющими операции 3D-рендеринга, редактирования видео формата до 8K, цветокоррекцию и другие ресурсоемкие операции с графикой.
Производитель новых графических карт отмечает их высокую энергоэффективность, премиальные характеристики вычислительных модулей, новый конвейер для передачи графических данных. По его оценкам, это позволит эффективно применять настольные системы Mac Pro вместе с широким набором профессиональных графических приложений.
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