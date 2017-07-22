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AMD выпустила серию графических процессоров AMD Radeon PRO W6000X для Mac Pro

04 августа 2021, 08:33




Компания AMD объявила о выпуске новой серии графических процессоров AMD Radeon PRO W6000X. Они предназначены для настольных компьютеров Mac Pro.

В основе новых решений использованы архитектуры AMD RDNA 2 и AMD Infinity Cache. Архитектура AMD RDNA 2 выстроена на базе 7-нм производственного процесса и предоставляет ряд функций для профессиональной графики. Технология AMD Infinity Cache позволяет объединять до 256 Мбайт кэша данных последнего уровня, который встраивается внутри кристалла графического процессора и позволяет существенно сократить задержки и энергопотребление. Эти технологии необходимы, когда идет речь о требовательных рабочих нагрузках, связанных с профессиональным проектированием и созданием контента.

AMD Radeon PRO W6000X

AMD Radeon Pro W6800X Duo


В состав новой серии войдут две линейки графических процессоров: AMD Radeon PRO W6900X и AMD Radeon PRO W6800X. Появится также отдельное направление - композитные карты AMD Radeon PRO W6800X Duo. Они содержат сразу два графических процессора, объединенных между собой высокоскоростным интерконнектом AMD Infinity Fabric для максимальной производительности, высокой пропускной способности и малой задержки.

По данным производителя, видеокарта AMD Radeon PRO W6800X Duo, использующая высокоскоростную технологию соединения AMD Infinity Fabric, обеспечивает вычислительную производительность до 30,2 TFLOPs.

AMD Radeon PRO W6000X


Новые видеокарты способны работать с высокоскоростной памятью GDDR6 (до 64 Гбайт), имеющей пропускную способность до 512 Гбайт/с.

Главными отличительными особенностей новых моделей стали более высокая производительность и высокое качество графики. Новые решения рассчитаны на применение вместе вместе с требовательными профессиональными, графическими приложениями, выполняющими операции 3D-рендеринга, редактирования видео формата до 8K, цветокоррекцию и другие ресурсоемкие операции с графикой.

Производитель новых графических карт отмечает их высокую энергоэффективность, премиальные характеристики вычислительных модулей, новый конвейер для передачи графических данных. По его оценкам, это позволит эффективно применять настольные системы Mac Pro вместе с широким набором профессиональных графических приложений.



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