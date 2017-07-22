Компания OPPO раскрыла секреты анонсированной сегодня подэкранной камеры нового поколения. Новая технология сочетает в себе инновации в аппаратном обеспечении и запатентованные алгоритмы искусственного интеллекта. Они позволяют незаметно разместить фронтальную камеру под дисплеем смартфона, сохранив без изменений целостность и стабильность работы экрана как во время его активного использования, так и в режиме ожидания.
Как утверждает OPPO, ей удалось решить многие технические и производственные проблемы, связанные с реализацией новой технологии: проблемы несоответствия качества отображения в области экрана над подэкранной камерой; снижение качества картинки из-за наложения экрана на камеру; проблемы с надежностью и сроком службы смартфона.
OPPO предлагает фирменное решение для технологии подэкранного размещения камеры следующего поколения. Оно предусматривает использование инновационной геометрии пикселей, что позволяет уменьшить размер каждого из них без сокращения их числа. В результате, удается сохранить плотность пикселей на уровне 400 PPI даже в области камеры. Этот уровень характерен для дисплеев высокого качества.
OPPO заменила традиционную проводку экрана прозрачным материалом, внедрив инновационный, высокоточный производственный процесс. Это позволило уменьшить ширину проводки на 50%, сохранив плавное визуальное восприятие.
Среди других достижений OPPO называет новое решение на базе запатентованной технологии, при котором схема управлениям пикселями предусматривает участие только одного из них (схема «1 к 1»), а не двух, как это происходит в рамках существующего стандарта (схема «1 к 2»).
Это изобретение сочетает управление с технологией точной алгоритмической компенсации, помогая контролировать с высокой точностью цветопередачу и яркость всего экрана с отклонением не более 2%. Это наиболее хорошо проявляется при чтении электронных книг, просмотре новостей или использовании навигатора с картами. Технология подэкранной камеры OPPO следующего поколения обеспечивает точное отображение мелких шрифтов и более четкую передачу деталей и цветов.
Сочетание созданных технологий в комплексе единого решения позволило OPPO поднять срок службы дисплея до 50%.
Сообщается также о разработке исследовательским институтом OPPO в США ряда алгоритмов искусственного интеллекта для обработки изображений. Они включают новый метод уменьшения дифракции, HDR и AWB, что помогает минимизировать негативные явления, характерные для подэкранных камер. Они проявляются в появлении размытых изображений и бликов.
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