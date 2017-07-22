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HUAWEI nova 8 возвращается на российский рынок

04 августа 2021, 13:02




Компания Huawei Consumer Business Group объявила о расширении своей линейки смартфонов на российском рынке и в качестве новинки представила модель HUAWEI nova 8.

6,57 дюймовый смартфон HUAWEI nova 8 имеет OLED-экран с изогнутыми краями, разрешением FHD+ (2340х1080 пикселей), частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации 240 Гц. Матрица дисплея поддерживает 10-битную цветовую палитру с точностью цветопередачи ∆E<1 и плотностью пикселей 392 ppi.

HUAWEI nova 8 возвращается на российский рынок


Фронтальная селфи-камера с разрешением 32 Мп и диафрагмой f/2.0 размещена по центру дисплея в маленьком отверстии круглой формы. Для нее предусмотрен режим ночной съемки Super Night Selfie 2.0 и интеллектуальный алгоритм удаления бликов. Датчик отпечатков пальцев также располагается на дисплее

HUAWEI nova 8 построен на базе 7-нм чипсета Kirin 820E (2x Cortex-A76 2,56 ГГц + 2x Cortex-A76 2,40 ГГц + 4x Cortex-A55 1,84 ГГц). На плате имеется также блок нейросетевой обработки. Помимо этого телефон оснащен 6-ядерным графическим модулем Mali-G57, 8 Гбайт оперативной памяти и встроенным накопителем емкостью 128 Гбайт. Вес смартфона составляет 169 г при толщине корпуса 7,64 мм.

Смартфон оснащен системой фотокамер из четырех модулей. Это основная камера с разрешением 64 Мп и диафрагмой f/1,9, ультраширокоугольная камера на 8 Мп с диафрагмой f / 2,4, камера для макросъемки с диафрагмой f/2,4 и камера для создания эффекта боке с разрешением 2 Мп.

HUAWEI nova 8 возвращается на российский рынок


Основная камера поддерживает технологию группировки пикселей «4-в-1», которая позволяет значительно повысить чувствительность матрицы при съемке в условиях недостаточного освещения без появления шумов. Специальный ночной режим делает фотографии более яркими.

Ультраширокоугольный объектив с углом обзора 120° имеет интеллектуальный алгоритм, устраняющий оптические искажения по краям кадра. Отдельная камера для эффекта боке позволяет делать профессиональные портреты с размытым задним планом, акцентируя внимание на лице и фигуре человека. Камера для макросъемки способна фокусироваться на объектах с расстояния от 4 см.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 3800 мАч с поддержкой быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge мощностью 66 Вт. Зарядка до 60% занимает всего 15 минут, а до 100% - 35 минут.

Коммуникационный набор представлен в следующей конфигурации: 5G SA/NSA (не подтверждено в русском анонсе), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц / 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C.

Рекомендованная розничная цена устройства составляет 39 999 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V21 и V21e. Vivo V21 и V21e стали логичным продолжением прошлогодних Vivo V20 и V20 SE. Оба смартфона предлагают превосходные селфи-камеры, используют пусть не топовые, но достаточно производительные процессоры и при всём этом отличаются очень небольшими размерами и весом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Vivo V21 и V21e: короли селфи".

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