Компания realme объявила о создании новой технологии магнитной беспроводной зарядки и выпуске линейки новых гаджетов MagDart в рамках единой экосистемы. Демонстрация была проведена на базе нового смартфона realme Flash, о создании которого также было объявлено официально.
Концептуальная модель realme Flash стала первым Android-смартфоном с поддержкой новой системы беспроводной зарядки MagDart. Смартфон имеет дисплей с изогнутыми краями, задняя панель изготовлена из стекла AG. Его аппаратная начинка построена на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 888. Телефон имеет тройной модуль тыльных камер и аккумулятор емкостью 4500 мАч.
Время полной беспроводной зарядки аккумулятора realme MagDart от новой системы MagDart составляет 54 минуты, для зарядки до уровня 20% требуется всего 5 минут.
Зарядное устройство MagDart мощностью 50 Вт напоминает Apple MagSafe. Однако внешне оно имеет квадратную форму и «пристегивается» к смартфону сзади с помощью магнитов толщиной 1,5 мм. Устройство оснащено активной системой воздушного охлаждения, которая служит для предотвращения перегрева.
Помимо названного магнитного аксессуара для беспроводной зарядки на 50 Вт, realme также анонсировала более тонкое и элегантное зарядное устройство MagDart мощностью 15 Вт, имеющее круглую форму.
В экосистему также входят пауэрбанк MagDart для двухсторонней зарядки, который можно использовать в качестве зарядной станции. Есть кошелек MagDart, в который можно положить до 3 пластиковых карт.
Помимо этого в комплект входит светильник MagDart Beauty Light, оснащенный 60 светодиодами. С его помощью можно осуществлять подсветку при портретной съемке.
Наконец, в нынешний набор входит еще одно устройство - чехол MagDart для смартфона Realme GT. Его применение дополняет смартфон функцией беспроводной зарядки MagDart.
Компания намерена построить широкую экосистему из полезных гаджетов, в которых можно будет реализовать различные инновации. Планируется также развивать систему сторонних магнитных аксессуаров через программу инноваций MagDart Fusion Plan.
В будущем realme планирует сделать систему MagDart открытой для всех и использовать возможности MagDart для устройств самого разного типа, в том числе AIoT и аксессуаров.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор системы безопасности Ajax. Система безопасности Ajax отлично подходит для охраны квартиры, коттеджа, магазина и даже большого производства. Она сочетает в себе высокую надёжность с многократным дублированием наиболее уязвимых мест и простоту установки и использования. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор системы безопасности Ajax: профессионал с человеческим лицом".