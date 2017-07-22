В сети появилась информация о новом чипсете Qualcomm для носимых устройств, который должен прийти на смену платформе Qualcomm Snapdragon Wear 4100, выпущенной в прошлом году. По всей видимости, он получит название Qualcomm Snapdragon Wear 5100.
Информацию о новом чипе сумели найти исследователи из XDA-Developers. Они наткнулись в сети на неизвестный идентификатор «LAW.UM.2.0-00700-SW5100.00», отыскав упоминания о нем в коде на форуме Qualcomm Code Aurora. Дальнейший анализ позволил им понять, о чем идет речь.
В данном контексте «LAW» могут означать «Linux Android Wear». Это довольно понятное обозначение, из которого следует «Android Wear» - операционная система для носимых устройств. Теперь она известна как Wear OS. Слова «UM» легко расшифровать как "Unified Modem. «SW5100» можно рассматривать как «Snapdragon Wear 5100».
Согласно данным из обнаруженного документа, новый чип получил кодовое название «Monaco». Ожидается, что для него использована «бенгальская» ("bengal") версия системной платы Qualcomm (похожая на ту, которая применялась в Snapdragon 460).
Из документа следует, что новый чипсет представляет собой устройство, выстроенное на базе четырех процессорных ядер ARM Cortex-A73. В других фрагментах кода было также найдено, что при разработке нового чипсета за основу был взят код Android 10 и Android 11. Этот вывод заставляет с большим сомнением относиться к будущему поддержки платформы Wear OS 3. Ее используют Google и Samsung в качестве операционной системы при выпуске своих носимых устройств.
Ранее Qualcomm сообщала, что существующие чипсеты Snapdragon Wear 3100, 4100 и 4100+ могут работать под управлением Wear OS 3. Однако маловероятно, что производители этих устройств захотят заниматься подготовкой соответствующих обновлений.
Qualcomm сейчас находится в сложном положении. Ранее компания уже выпустила несколько чипов для носимых устройств, но ей так и не удалось добиться подавляющего перевеса в свою пользу на этом сегменте рынка. В то же время производители смартфонов стали постепенно сами создавать собственные чипы. Последний пример - это создание компанией Google чипсета Tensor.
Несколько дней назад Qualcomm даже объявила о программе Wearables Ecosystem Accelerator, в рамках которой планируется сделать Wear OS центром будущих аппаратных разработок для носимых устройств. Но удастся ли Qualcomm переманить на свою сторону рынок, неизвестно.
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