Еще до официального выпуска нового чипсета MediaTek Dimensity 810 в сети уже появились слухи о разработке новых моделей смартфонов на его базе.
Сначала стало известно, что компания Realme готовит к выпуску новый смартфон серии V на базе Dimensity 810. Новая утечка сообщает, что к группе последователей примкнула также компания OPPO, у которой тоже уже появился смартфон на этой платформе.
Источники утверждают, что OPPO не просто ведет разработку нового смартфона на базе Dimensity 810, но уже готовится к его массовому производству. Новый чипсет уже прошел испытания, а его производительность оказалась приблизительно равной Kirin 820.
Упоминается также, что смартфон OPPO будет оснащаться ЖК-дисплеем высокого качества. Об этом можно судить по его высокой частоте обновления. Емкость аккумулятора также будет высокой.
Известно, что в ближайшее время MediaTek готовит к выпуску целую серию новых чипсетов. В июле ходили слухи о скором появлении улучшенной 6-нм версии Dimensity 1100 под названием Dimensity 1100U. Сообщалось также, что этот чипсет уже проходит полевые испытания в телефоне среднего класса, хотя модель смартфона не называлась.
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