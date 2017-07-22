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Автопилот Tesla спас пьяного водителя в Норвегии, уснувшего за рулем

04 августа 2021, 19:22




На фоне аварий с автомобилями Tesla, которые любители быстро делать выводы непременно связывают с ошибками автопилота, пришла информация из Норвегии. Там автопилот электромобиля обеспечил должную безопасность вождения в критической ситуации и спас пьяного водителя, уснувшего за рулем. В аналогичной ситуации без автопилота такая ситуация непременно закончилась бы аварией.

Автопилот Tesla Model S спас пьяного водителя в Норвегии, уснувшего за рулем


Инцидент произошел в восточном округе Норвегии в минувшие выходные. История началась с того, что анонимный водитель Tesla Model S решил порулить в нетрезвом состоянии. Критическая ситуация возникла в тот момент, когда машина двигалась по автостраде на большой скорости, и водитель заснул за рулем.

В этой ситуации автопилот спас его от неминуемой аварии. Он вовремя «понял», что пора браться за дело самому и осторожно остановил автомобиль, находясь в туннеле.

После приезда полиции на место остановки автомобиля, они в течение пяти минут тщетно пытались разбудить водителя. Тот спокойно спал, прижавшись к рулю. Автопилот тоже уснул и обеспечил автомобилю безопасную остановку, включив габаритные огни.

Самая интересная, заключительная часть инцидента попала на видео. В то же время неизвестно, насколько долго другие автомобилисты на трассе наблюдали, пока 24-летний мужчина спал за рулем.



Когда местная полиция все-таки сумела пробраться в салон, то она установила, что водитель был в нетрезвом состоянии. Имя мужчины не разглашается. Полиция также опубликовала публичное заявление по поводу инцидента, в котором мужчина отрицал, что он управлял автомобилем в тот момент, когда его обнаружили сидящим за рулем.

Аналогичная ситуация, зарегистрированная на видео, произошла год назад в Калифорнии на автостраде в Массачусетсе. Тогда в автомобиле заснули водитель и пассажир. Как рассказали в репортаже, автопилот Tesla продолжал управлять автомобилем, потому что в его алгоритме заложено правило: автомобиль считается под управлением, пока руки водителя лежат на руле. Когда водитель снимает руки с руля, то автопилот ожидает 60 секунд, а потом медленно останавливает автомобиль.






Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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