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Корпус DeepCool MATREXX 50 MESH 4FS имеет четыре торцевых и до шести внутренних 120-мм вентиляторов

04 августа 2021, 21:53




Компания DeepCool объявила о выпуске корпуса MATREXX 50 MESH 4FS, оснащенного четырьмя торцевыми вентиляторами и трехцветной светодиодной подсветкой. Кроме них внутри корпуса можно разместить до шести 120-мм или до пяти 140-мм вентиляторов. Такой набор способен устроить настоящий «холодильник» внутри корпуса, обеспечив эффективную вентиляцию для всех внутренних компонентов.

корпус DeepCool MATREXX 50 MESH 4FS


При такой «ветровой» мощности, разработчики не забыли и о дизайне. Сбоку размещена полноразмерная панель, которая изготовлена из закаленного стекла толщиной 4 мм. Благодаря такой конструкции, можно наблюдать, что происходит внутри корпуса, имея хороший обзор компонентов компьютера.

корпус DeepCool MATREXX 50 MESH 4FS


Другая сторона предлагает фронтальную сетчатую панель с пылевым фильтром. Ее конструкция позволяет воздуху легко проникать внутрь, обеспечивая эффективное охлаждение и устраняя перегрев компонентов.

корпус DeepCool MATREXX 50 MESH 4FS


На передней панели также есть место для монтажа радиаторов СВО диаметром до 360 мм. На верхней панели можно установить радиатор диаметром 240 мм. Там же расположена фильтрующая крышка, а благодаря ее магнитному креплению, ее можно легко снять для очистки.

Корпус оборудован декоративным кожухом, закрывающим блок питания и провода. Прокладка кабелей выполнена с зазором 24 мм, что при ширине вертикального отсека 210 мм позволяет легко проводить модернизацию.

корпус DeepCool MATREXX 50 MESH 4FS


В съемной корзине MATREXX 50 MESH 4FS может размещаться до четырех 2,5-дюймовых SSD и двух 3,5-дюймовых жестких дисков. Размеры корпуса достаточны для установки видеокарты длиной 370 мм. Здесь же легко умещается воздушный кулер высотой до 165 мм. В нижней части корпуса помещается блок питания длиной 170 мм. Внутри корпуса можно установить системную плату любого форм-фактора, включая E-ATX

Рекомендованная цена: 4399 рублей.

корпус DeepCool MATREXX 50 MESH 4FS




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110. Deepcool Macube 110 оказался привлекательным корпусом с отличными для своего класса возможностями расширения и охлаждения, предлагаемым по вполне приятной цене. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110".


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