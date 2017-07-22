Во время недавней онлайн пресс-конференции финансовому директору Sony Хироки Тотоки задали вопрос о нарастающем дефиците полупроводниковых изделий на рынке и действиях компания, которые помогут его избежать.
В ответ Хироки Тотоки заявил, что Sony заранее побеспокоилась о надвигающемся кризисе и обеспечила достаточные запасы комплектующих, чтобы достичь намеченных финансовых целей, несмотря на нарастающий дефицит. «Нехватка полупроводников сказывается в различных областях, и мы принимаем различные меры», - пояснил Тотоки во время телеконференции.
Как отметил Тотоки, «в планах по PS5 поставлена цель по количеству проданных единиц в этом году. Мы обеспечили своевременную закупку необходимого количества чипов для ее достижения. Что касается поставок полупроводников, нас это не волнует».
В этом отношении интересны прошлые высказывания Тотоки. Ранее он неоднократно заявлял, что Sony ожидает сохранение проблем с поставками комплектующих в 2022 году. По всей видимости, в Sony не только заявляли о нарастающих рисках, но и реагировали на них соответствующим образом и с упреждением.
В то же время еще в мае Тотоки заявил аналитикам, что «даже если мы сделаем запасы и произведем гораздо больше PlayStation 5 в следующем году, наши поставки не смогут удовлетворить спрос». Видимо, Sony ожидает не только дефицита комплектующих, но и существенного роста спроса на игровые приставки.
Теперь, когда Sony заявляет, что выполнит запланированные показатели по продажам «14,8 млн единиц PS5» в этом финансовом году (что приведет к общему объему продаж до 22 млн единиц), аналитики ожидают, что количество продаж PlayStation 5 скоро вырастет, но покупатели все равно смогут приобрести их, не ожидая в очереди поставок.
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