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YouTube Shorts Fund будет выплачивать от 100 до 10 000 долл./мес. за популярные видеоролики

05 августа 2021, 11:47




Компания YouTube, входящая в Google, официально объявила о запуске нового сервиса Shorts для размещения коротких видеороликов и открытии связанного с ним фонда YouTube Shorts Fund. Общая сумма нового Фонда на 2021-2022 год составит 100 млн долларов. Эти деньги планируется выплатить тысячам креаторов по всему миру в качестве финансовой поддержки за публикуемые короткие видеоролики, размещаемые в разделе Shorts. Сумма выплаты будет варьироваться от 100 до 10 000 долларов/мес.

Ролики Shorts являются альтернативой креативным роликам, размещаемым на платформе TikTok. Создавая фонд Shorts, компания YouTube делает первый шаг к развитию модели монетизации в рамках собственной платформы YouTube Shorts.

YouTube Shorts Fund будет выплачивать от 100 до 10 000 долл/мес. за популярные видеоролики


Принять участие в отборе сможет любой желающий из любой страны мира. Как говорится в опубликованном пресс-релизе, для этого необязательно состоять в Партнерской программе YouTube. По заверениям YouTube, размер выплат будет определяться в зависимости от количества просмотров и вовлеченности пользователей. В то же время эксперты сразу обратили внимание, что YouTube не назвала точные значения уровней, достижение которых будет означать получение определенной суммы вознаграждения.



Отмечается, что креаторы должны создавать оригинальный контент для своих короткометражных видеороликов на YouTube. Это означает, в частности, что нельзя делать репост с ранее отснятых видео, например, размещенных на TikTok. Правда, неясно, такая публикация будет рассматриваться как нарушение и отказ в выплате вознаграждения или она не будет учитываться при подсчете.

Данный запрет введен неслучайно. Попытки повторить успех TikTok уже делали другие компании. Но не установив строгих ограничений, они в итоге попались в ловушку. TikTok ввел маркировку размещенных на его платформе роликов, что в итоге привело к заполнению платформ конкурентов репостированными видео с водяными знаками TikTok.



Для участия в отборе на получение выплат со стороны Фонда YouTube Shorts креаторам необходимо иметь возраст старше 12 лет. Несовершеннолетним потребуется участие опекуна или родителя, чтобы создать свою учетную запись AdSense и связать ее с каналом YouTube. Сообщается, что Youtube имеет также альтернативные фонды - Black Voices Fund и Kids Fund, через которые можно получить финансирование тем креаторам, которые не удовлетворяют требованиям Shorts Fund.

Всего у креаторов имеется 10 способов для заработка на YouTube. Креаторы могут получать доход с помощью функций Суперчата, Суперспасибо и Суперстикеры. Они предлагают пользователям дополнительные бонусы для взаимодействия с любыми авторами, а креаторам -- дополнительный доход.

Первые выплаты будут сделаны уже в августе. О подключении к программе Shorts Fund креаторы получат соответствующее уведомление по электронной почте.



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