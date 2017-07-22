Компания Acer представила игровой монитор Nitro EI292CURP для начинающих геймеров. Его безрамочный изогнутый экран помогает лучше сконцентрироваться на играх и фильмах.
Главный элемент нового монитора - широкоформатный 29-дюймовый экран с соотношением сторон 21:9. Его изогнутая конструкция с курватурой 1200R и отсутствие рамок помогают не отвлекаться от работы или развлечений. Эффект усиливают общая сдержанность дизайна, строгий чёрный цвет всех деталей конструкции и отличная детализация с поддержкой разрешения 2560х1080 пикселей. Специальное покрытие экрана ComfyView устраняет блики, которые мешают сосредоточиться на игре.
Изображение на экране формируется с использованием матрицы VA, имеющей углы обзора 178° по вертикали и горизонтали. Она обеспечивает качественную цветопередачу с 85% охватом гаммы NTSC. Время отклика составляет 1 мс, частота обновления доходит до 100 Гц в режиме разгона. Модель поддерживает технологию HDR 10 и отличается яркостью до 250 кд/м2 и высокой контрастности. Благодаря фирменному экранному виджету Acer Display Widget можно почти мгновенно изменять любые настройки монитора.
Монитор поддерживает режимы PiP («картинка в картинке») и и PbP («картинка рядом с картинкой») для удобства работы с приложениями. Технология AMD Radeon FreeSync обеспечивает отсутствие разрывов изображения.
Для геймеров будет важным большое внимание, которое разработчик уделил реализации технологий, снижающих вредное воздействие излучения на зрения при длительной работе с Nitro EI292CURP. Технология BlueLightShield минимизирует воздействие на зрение вредного излучения из синей части спектра света, но делает это без потери качества картинки. Технология Flickerless снижает уровень мерцания экрана, которое может привести к усталости глаз. Технология Low Dimming позволяет снизить максимальную яркость экрана в помещениях со слабым освещением и в вечернее время суток.
Дизайн монитора учитывает возможность наклона экран на угол от -5 до 15° для достижения максимально удобного положения. Встроенные 2-Вт динамики способны заменить колонки.
Acer Nitro EI292CURP оборудован двумя портами HDMI (1.4 и 2.0) и разъемом DisplayPort для подключения к ПК. Монитор продается в России по рекомендованной розничной цене от 24 990 рублей.
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