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Игровой монитор Acer Nitro EI292CURP рассчитан на начинающих геймеров

05 августа 2021, 13:11




Компания Acer представила игровой монитор Nitro EI292CURP для начинающих геймеров. Его безрамочный изогнутый экран помогает лучше сконцентрироваться на играх и фильмах.

Игровой монитор Acer Nitro EI292CURP рассчитан на начинающих геймеров


Главный элемент нового монитора - широкоформатный 29-дюймовый экран с соотношением сторон 21:9. Его изогнутая конструкция с курватурой 1200R и отсутствие рамок помогают не отвлекаться от работы или развлечений. Эффект усиливают общая сдержанность дизайна, строгий чёрный цвет всех деталей конструкции и отличная детализация с поддержкой разрешения 2560х1080 пикселей. Специальное покрытие экрана ComfyView устраняет блики, которые мешают сосредоточиться на игре.

Игровой монитор Acer Nitro EI292CURP рассчитан на начинающих геймеров


Изображение на экране формируется с использованием матрицы VA, имеющей углы обзора 178° по вертикали и горизонтали. Она обеспечивает качественную цветопередачу с 85% охватом гаммы NTSC. Время отклика составляет 1 мс, частота обновления доходит до 100 Гц в режиме разгона. Модель поддерживает технологию HDR 10 и отличается яркостью до 250 кд/м2 и высокой контрастности. Благодаря фирменному экранному виджету Acer Display Widget можно почти мгновенно изменять любые настройки монитора.

Игровой монитор Acer Nitro EI292CURP рассчитан на начинающих геймеров


Монитор поддерживает режимы PiP («картинка в картинке») и и PbP («картинка рядом с картинкой») для удобства работы с приложениями. Технология AMD Radeon FreeSync обеспечивает отсутствие разрывов изображения.

Для геймеров будет важным большое внимание, которое разработчик уделил реализации технологий, снижающих вредное воздействие излучения на зрения при длительной работе с Nitro EI292CURP. Технология BlueLightShield минимизирует воздействие на зрение вредного излучения из синей части спектра света, но делает это без потери качества картинки. Технология Flickerless снижает уровень мерцания экрана, которое может привести к усталости глаз. Технология Low Dimming позволяет снизить максимальную яркость экрана в помещениях со слабым освещением и в вечернее время суток.

Игровой монитор Acer Nitro EI292CURP рассчитан на начинающих геймеров


Дизайн монитора учитывает возможность наклона экран на угол от -5 до 15° для достижения максимально удобного положения. Встроенные 2-Вт динамики способны заменить колонки.

Игровой монитор Acer Nitro EI292CURP рассчитан на начинающих геймеров


Acer Nitro EI292CURP оборудован двумя портами HDMI (1.4 и 2.0) и разъемом DisplayPort для подключения к ПК. Монитор продается в России по рекомендованной розничной цене от 24 990 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW. В последние годы число игроков на рынке мониторов (в первую очередь игровых) неуклонно растёт. Недавно к числу производителей таких устройств добавилась и компания Cooler Master. Сегодня мы познакомимся с одной из двух вышедших моделей компании -- монитором Cooler Master GM34-CW. Это 34-дюймовый игровой монитор с изогнутым экраном, частотой обновления до 144 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync второго поколения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW".

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