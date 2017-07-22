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addlink выпустила модули памяти DDR4 серий Spider 4 и Spider X4 для геймеров и энтузиастов

05 августа 2021, 14:19




Компания addlink представила модули высокопроизводительной памяти Spider 4 и Spider X4 DDR4. Благодаря возможности разгона, они подходят для настольных компьютеров и высокопроизводительных игровых системах.

Игровой настрой отмечен в дизайне модулей. На их верхнем торце установлена широкая световая полоса с динамической многозонной RGB-подсветкой. Используется также алюминиевый теплораспределитель премиум-класса, что позволяет удерживать температуру в заданных границах.

addlink выпустила модули памяти DDR4 серий Spider 4 и Spider X4 для геймеров и энтузиастов


Номинальная частота работы модулей составляет 3200 МГц, но в режиме разгона они могут работать на частоте до 4600 МГц. Свой вклад в высокое быстродействие вносит также быстрый тайминг CL16-20. Предусмотрены модели на 8, 16 и 32 Гбайт.

Модули полностью совместимы с программным обеспечением для управления подсветкой: Asus Aura Sync, MSI Mystic Light, ASRock Polychrome Sync и Gigabyte RGB Fusion. Они создают плавные синхронизированные световые эффекты.

addlink выпустила модули памяти DDR4 серий Spider 4 и Spider X4 для геймеров и энтузиастов


Обе модели AddGame Spider 4/X4 имеют низкопрофильный дизайн, который подходит для большинства материнских плат, включая и компактные Micro-ATX и Mini-ITX. Они созданы для заядлых геймеров и энтузиастов разгона.

Spider 4/X4 прошли 100% заводские испытания и поддерживаются пожизненной гарантией.

addlink выпустила модули памяти DDR4 серий Spider 4 и Spider X4 для геймеров и энтузиастов




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