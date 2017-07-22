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Ошибка команды Google позволила узнать о новых продуктах серии Nest

05 августа 2021, 15:16




Команда Google попалась на ошибке. Она разместила страницу на сайте Google Store, на которой оказался показан ряд новых продуктов, которые еще не были анонсированы компанией.

Осознав ошибку, Google быстро закрыла доступ к этой странице, но пользователи сети оказались проворнее. Они успели сохранить ошибочно открытую информацию, сделав достоянием гласности тайны новых разработок.

Ошибка команды Google позволила узнать о новых продуктах серии Nest


В список Google попали необъявленные пока дверной звонок Nest, аккумуляторная веб-камера Nest Cam и кое что еще, что невозможно найти на веб-сайте Google Store. Новая страница была опубликована в разделе "Connected Home" («Подключенный дом»).


Ошибка команды Google позволила узнать о новых продуктах серии Nest



Новый видеодомофон стал тоньше и длиннее, чем нынешний Nest Hello. Вокруг кнопки дверного звонка появился кольцеобразный обод из LED-подсветки.

Ошибка команды Google позволила узнать о новых продуктах серии Nest


На той же странице также мелькнула информация о разновидностях камеры Nest Cam. Одна из них оснащается прожектором подсветки, а другая предназначена для использования внутри помещений на проводном питании.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор веб-камеры Razer Kiyo Pro. Эта камера Razer Kiyo Pro потенциально способна стать лучшим другом стримеров, удалённых сотрудников и обычных экстравертов. Она оснащается большим светочувствительным сенсором, может записывать Full HD видео на 60 к/с, поддерживает HDR и предлагает множество опций для тонкой настройки. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор веб-камеры Razer Kiyo Pro: когда стриминг - это призвание".

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