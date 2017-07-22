«Фонд свободного программного обеспечения» (FSF) объявил об поддержке исследований для оценки законности использования GitHub Copilot. Компания готова выплачивать по 500 долларов за каждую полезную статью или официальный документ, в котором будут рассмотрены вопросы юридической и моральной легальности применения сервиса Copilot, Фонд также намерен поддержать авторов финансированием для проведения ими дальнейших исследований по этой теме.
Некоммерческая организация «Фонд свободного программного обеспечения» (FSF) был основан в 1985 году в Бостоне, шт. Массачусетс для поддержки движения развития свободного ПО и, в особенности, проекта GNU. Поэтому организация так живо отреагировала на создание нейросетевого сервиса Copilot.
Сервис Copilot был представлен в конце июня компаниями Microsoft и GitHub. Он позволяет разработчикам вставлять нужные им фрагменты кода, используя обученный нейросетевой сервис, основанный на OpenAI Codex, который, по мнению многих, способен генерировать код значительно более эффективно, чем GPT-3. Алгоритм Copilot прошел обучение на датасете, в который вошли огромные массивы накопленного в GitHub общедоступного программного кода.
С функциональной точки зрения Copilot представляет собой плагин для Microsoft Visual Studio Code, который использует поддержку ИИ для разработки ПО. GitHub Copilot поддерживает множество языков и фреймворков и упрощает жизнь разработчиков, позволяя заполнять кодом целые строки и даже функции внутри IDE.
Однако в последнее время появилось много аргументов, которые ставят под сомнение легальность данного сервиса. Сторонник ПО с открытым исходным кодом жалуются, что Copilot требует для работы использования Microsoft Visual Studio IDE или редактора кода Visual Studio Code, а этот проект не является открытым и бесплатным. Непонятно, какой лицензией была защищена нейросеть, на использовании которой построена работа Copilot, и кому принадлежат авторские права на новый код. Правомерность использования «услуги для замены программного обеспечения» также не раскрыта.
Нет также ясности, могут ли фрагменты кода, скопированные из репозиториев и размещенные на GitHub, привести к нарушению авторских прав. FSF считает, что в отношении Copilot уже набралось множество проблем, которые необходимо проверять в суде.
Более того, «активисты задаются вопросом, нет ли принципиальной несправедливости в том, что компания Microsoft, занимающаяся проприетарным ПО, строит сервис на основе своей работы», - пишет FSF.
В результате FSF рассчитывает на появление документов или статей, в которых рассматриваются следующие вопросы:
Является ли обучение Copilot нарушением авторских прав публичных репозиториев? Является ли использование их фрагментов кода актом добросовестного использования?
Насколько вероятно, что результаты работы Copilot приведут к предъявлению исков о нарушениях работ под лицензией GPL?
Могут ли разработчики, использующие Copilot, соблюдать лицензии на бесплатное программное обеспечение, такие как GPL?
Как разработчики могут гарантировать, что код, на который они имеют авторские права, защищен от нарушений, создаваемых Copilot?
Если Copilot генерирует код, который приводит к нарушению лицензионной работы свободного программного обеспечения, как может это нарушение быть обнаружено правообладателем?
Защищена ли обученная модель AI/ML авторским правом? Кому принадлежат авторские права?
Следует ли организациям, подобным FSF, выступать за изменение закона об авторском праве, имеющего отношение к этим вопросам?
Желающие подать заявку могут отправить ее по адресу licensing@fsf.org до 21 августа.
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