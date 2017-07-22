Компания realme объявила о начале продаж в России долгожданной флагманской модели realme GT - первого смартфона в линейке компании, оснащенного процессором Qualcomm Snapdragon 888. Данную модель рассматривают как выбор наиболее производительного на сегодняшний день флагмана, который вдобавок имеет умеренную цену.
Производитель realme выделяет три главные особенности для своей модели: дизайн, вычислительная мощность и высокая стабильность в работе.
Выстроенная мощность не ограничена только выбором 5-нм процессора Qualcomm Snapdragon 888 5G с графическим модулем Adreno 660. Смартфон оснащен также премиальной 65 Вт зарядкой SuperDart, Super AMOLED экраном с частотой обновления 120 Гц, инновационной системой охлаждения, наличием камеры с основным датчиком Sony, имеющим разрешение 64 Мп, наличием памяти типа LPDDR5 с поддержкой нового стандарта встроенной памяти UFS 3.1 и оснащением аудиосистемой со стереодинамиками, поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio.
Экран смартфона имеет разрешение Full HD+ (2400х1080 пикселей) при соотношении сторон 20:9. Он соответствует требованиям HDR10+, поддерживает 98% цветовую гамму NTSC, 100% цветовую гамму DCI-P3.
Дизайн realme GT вдохновлен спортивными автомобилями линейки класса GT. Их отличает комфортабельность, высокая скорость на трассе и эффективность на длительных поездках. Дух бренда GT передается, как заявляет производитель, через название и дизайн флагмана realme GT.
Новизну отражена и для российских реалий. Российская версия смартфона realme GT поддерживает частотный диапазон N79, что позволяет ей работать в уже запущенных в нескольких городах страны тестовых сетях 5G.
realme GT получил высокопроизводительный процессор Qualcomm Snapdragon 888. Он оснащен высокоэффективной оперативной памятью LPDDR5 и поддерживает стандарт хранения UFS 3.1, что служит гарантией высокой скорости передачи данных. Аппаратная начинка содержит мощное ядро Cortex-X1, три производительных ядра Cortex-A78 и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55.
По данным производителя, прирост производительности составляет 25%, а снижение энергопотребления - 50% по сравнению с предыдущей флагманской моделью. Переход на графический модуль Adreno 660 повышает производительность в графике на 30%, предоставляя дополнительный комфорт в мобильных играх.
Высокая стабильность realme GT обеспечивается на фундаментальном уровне. В смартфоне используется обновленная система охлаждения с тепловой трубкой и использованием материалов из нержавеющей стали. Как показали результаты тестирования, такая система на 50% более эффективна для охлаждения, чем традиционная система на базе медной тепловой трубки. Фактически при равных рабочих нагрузках новая модель имеет температуру устройства ниже на 15 °C по сравнению с традиционной.
Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч и мощной 65-ваттной зарядкой SuperDart. Полное восстановление заряда происходит за 35 минут. За безопасность зарядки отвечает пятиуровневая система защиты.
realme GT оснащен тройной камерой Sony. Основная камера имеет разрешение 64 Мп на базе сенсора Sony IMX682, диафрагму f/1.8 и светодиодную вспышку. Ее дополняет 8-мегапиксельная сверхширокая матрица с углом обзора 119° и диафрагмой f/2,3 и 2-мегапиксельная макро-камера с диафрагмой f/2,4.
Фронтальная селфи-камера имеет разрешение 16 Мп и диафрагму f/2,5.
Полноту картины о новом флагмане завершает стереоаудиосистема, состоящая из двух динамиков с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio, что стало уже актуально с появлением новых форматов прослушивания музыки.
В России realme GT поступает в продажу в конфигурации 8+128 Гбайт по цене 54 990 руб. с подарком. В качестве подарка можно выбрать 39-дюймовый телевизор, скидку в 5000 руб. или рассрочку для оплаты 0-0-12. Это предложение продлится до 13 сентября.
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