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Процессоры AMD Ryzen 5000 G-серии появились в рознице

05 августа 2021, 20:24




С сегодняшнего дня стали доступны в розничной продаже 7-нм процессоры AMD Ryzen 5000 G-серии на микроархитектуре Zen3 (Cezanne).

Процессоры AMD Ryzen 5000 G-серии появились в рознице


Для энтузиастов и геймеров теперь доступен топовой в новой линейке процессор AMD Ryzen 7 5700G. Он представляет собой 8-ядерный вычислительный модуль с 16-поточным конвейером обработки команд. Процессор работает на частоте 3,8 ГГц и способен разгоняться до 4,6 ГГц. Его графической 8-ядерный блок работает на частоте 2,0 ГГц.

Процессоры AMD Ryzen 5000 G-серии появились в рознице


Другая примечательная модель в новой линейке - это 6-ядерный и 12-поточный Ryzen 5 5600G. Процессор работает на частоте 3,9 ГГц и способен разгоняться до 4,4 ГГц. Его графической 7-ядерный блок работает на частоте 1,9 ГГц.

Процессоры AMD Ryzen 5000 G-серии появились в рознице


Процессоры новой серии предназначен для оснащения настольных компьютеров с графикой Radeon. В результате их установки можно собрать компьютер, оснащенный высокопроизводительной интегрированной графикой и полезным набором функций, способным удовлетворить требовательных геймеров, разработчиков и энтузиастов. Мощность обеих моделей процессоров (TDP) составляет вполне комфортные 65 Вт.

Процессоры AMD Ryzen 5000 G-серии появились в рознице


Производитель отмечает заметные улучшения, которые были достигнуты в производительности - это заметно проявляется при сравнении новых процессоров с предыдущим поколением. Новые модели рассчитаны на поддержку мощности рендеринга на уровне более 100 FPS. Такие высокие графические возможности востребованы в играх и для высокоскоростной генерации графического создания контента.

Отмечается, что новые модели Ryzen 5000 G-серии обладают таким важным преимуществом над конкурирующими процессорами, как использование в полном объеме новых технологий AMD FidelityFX Super Resolution, Radeon Boost, AMD Smart Access Memory и других.

Ожидается, что процессоры AMD Ryzen 5000 G-серии с графикой Radeon будут доступны у мировых розничных продавцов и на сайте AMD.com. Розничные цены будут отличаться для разных стран, но приблизительную оценку можно получить из следующих данных:

Процессоры AMD Ryzen 5000 G-серии появились в рознице




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

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