С сегодняшнего дня стали доступны в розничной продаже 7-нм процессоры AMD Ryzen 5000 G-серии на микроархитектуре Zen3 (Cezanne).
Для энтузиастов и геймеров теперь доступен топовой в новой линейке процессор AMD Ryzen 7 5700G. Он представляет собой 8-ядерный вычислительный модуль с 16-поточным конвейером обработки команд. Процессор работает на частоте 3,8 ГГц и способен разгоняться до 4,6 ГГц. Его графической 8-ядерный блок работает на частоте 2,0 ГГц.
Другая примечательная модель в новой линейке - это 6-ядерный и 12-поточный Ryzen 5 5600G. Процессор работает на частоте 3,9 ГГц и способен разгоняться до 4,4 ГГц. Его графической 7-ядерный блок работает на частоте 1,9 ГГц.
Процессоры новой серии предназначен для оснащения настольных компьютеров с графикой Radeon. В результате их установки можно собрать компьютер, оснащенный высокопроизводительной интегрированной графикой и полезным набором функций, способным удовлетворить требовательных геймеров, разработчиков и энтузиастов. Мощность обеих моделей процессоров (TDP) составляет вполне комфортные 65 Вт.
Производитель отмечает заметные улучшения, которые были достигнуты в производительности - это заметно проявляется при сравнении новых процессоров с предыдущим поколением. Новые модели рассчитаны на поддержку мощности рендеринга на уровне более 100 FPS. Такие высокие графические возможности востребованы в играх и для высокоскоростной генерации графического создания контента.
Отмечается, что новые модели Ryzen 5000 G-серии обладают таким важным преимуществом над конкурирующими процессорами, как использование в полном объеме новых технологий AMD FidelityFX Super Resolution, Radeon Boost, AMD Smart Access Memory и других.
Ожидается, что процессоры AMD Ryzen 5000 G-серии с графикой Radeon будут доступны у мировых розничных продавцов и на сайте AMD.com. Розничные цены будут отличаться для разных стран, но приблизительную оценку можно получить из следующих данных:
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