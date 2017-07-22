В сети появилось видео, подготовленное компанией Corsair, с участием двух экспертов в области памяти. Обсуждение велось между Джорджем Макрисом, директором по маркетингу Corsair, и Мэттом Войтом, менеджером по продуктам памяти Corsair. Тема обсуждения затрагивала особенности практического применения модулей памяти.
Обсуждение коснулось вопроса предполагаемых отличий модулей DDR5 от памяти предыдущих поколений. Один из волнующих на сегодняшний день вопросов: память DDR5 «предположительно может работать при намного более высоком нагреве, чем DDR4». Это предположение возникло из-за переноса средств регулирования напряжением с материнской платы на модули памяти.
Предположение было подтверждено Мэттом Войтом. Он отметил, что в Corsair уже осознали эту особенность DDR5 и готовы справиться с повышенным нагревом модулей Corsair DDR5, используя технологию Dual-path Heat Xchange (DHX).
Было также отмечено, что следующее поколение памяти потребует включения встроенного EEC. Пока не подтверждено со стороны Corsair, но, по всей видимости, это приведет к определенному росту цен на новые модули с увеличением их емкости.
Corsair планирует выпустить свои первые модули памяти DDR5 к концу этого года. Это будет сделано вместе с запуском процессоров Intel Alder Lake 12-го поколения.
Чтобы воспользоваться преимуществами новых модулей памяти DDR5, поклонникам платформы AMD придется подождать до 2022 года, когда произойдет запуск Zen 4. С учетом того, что сейчас наблюдается естественный рост количества используемых ядер, особенно для игровых машин, потребность в памяти будет расти, сделали вывод представители Corsair.
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