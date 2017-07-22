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Corsair: память DDR5 греется значительно сильнее DDR4

06 августа 2021, 10:15




В сети появилось видео, подготовленное компанией Corsair, с участием двух экспертов в области памяти. Обсуждение велось между Джорджем Макрисом, директором по маркетингу Corsair, и Мэттом Войтом, менеджером по продуктам памяти Corsair. Тема обсуждения затрагивала особенности практического применения модулей памяти.

Corsair: память DDR5 греется значительно сильней


Обсуждение коснулось вопроса предполагаемых отличий модулей DDR5 от памяти предыдущих поколений. Один из волнующих на сегодняшний день вопросов: память DDR5 «предположительно может работать при намного более высоком нагреве, чем DDR4». Это предположение возникло из-за переноса средств регулирования напряжением с материнской платы на модули памяти.



Предположение было подтверждено Мэттом Войтом. Он отметил, что в Corsair уже осознали эту особенность DDR5 и готовы справиться с повышенным нагревом модулей Corsair DDR5, используя технологию Dual-path Heat Xchange (DHX).

Было также отмечено, что следующее поколение памяти потребует включения встроенного EEC. Пока не подтверждено со стороны Corsair, но, по всей видимости, это приведет к определенному росту цен на новые модули с увеличением их емкости.

Corsair планирует выпустить свои первые модули памяти DDR5 к концу этого года. Это будет сделано вместе с запуском процессоров Intel Alder Lake 12-го поколения.

Corsair: память DDR5 греется значительно сильней


Чтобы воспользоваться преимуществами новых модулей памяти DDR5, поклонникам платформы AMD придется подождать до 2022 года, когда произойдет запуск Zen 4. С учетом того, что сейчас наблюдается естественный рост количества используемых ядер, особенно для игровых машин, потребность в памяти будет расти, сделали вывод представители Corsair.



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