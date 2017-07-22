Аналитическая компания Counterpoint Research предсказывает существенный рост доли складных смартфонов на рынке в ближайшие два года. По ее оценкам, поставки складных смартфонов в 2021 году вырастут в три раза по сравнению с 2020 годом. В то же время суммарный объем поставок пока останется за психологически значимой чертой в 10 млн штук и составит около 9 миллионов экземпляров.
В то же время, уже через пару лет, к 2023 году, отгрузка складных смартфонов, по оценкам Counterpoint Research, может вырасти в 10 раз.
Эта исследование, похоже, было приурочено к предстоящему мероприятию Galaxy Unpacked. Оно должно состояться 11 августа, а среди главных новинок презентации числится пара складных смартфонов Galaxy.
Согласно прогнозу Counterpoint Research, несмотря на появление уже нескольких конкурентов, доминирующую позицию на рынке складных смартфонов получит Samsung с долее более 88%.
В настоящее время существует лишь несколько компаний, которые выпускают складные смартфоны. В такой ситуации Samsung остается лидером рынка. Ее доля оценивается на уровне более 75%. По оценкам аналитиков, она останется примерно на таком же уровне даже после того, как другие бренды выпустят собственные складные модели.
Samsung, похоже, остается также и единственной на рынке крупной компанией, которая вкладывает значительные средства в популяризацию складных моделей. Другие производители складных смартфонов, такие как Xiaomi, OPPO, Vivo и Honor, пока только занимаются выводом своих первых коммерческих моделей, большинство из которых должны появиться в конце этого года.
Сообщается, что даже Apple уже начала работы над созданием собственной модели складного iPhone. Выпуск этого гаджета, по слухам, намечен на 2023 год.
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