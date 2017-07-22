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Counterpoint Research: рынок складных смартфонов вырастет до 2023 года в 10 раз

06 августа 2021, 12:02




Аналитическая компания Counterpoint Research предсказывает существенный рост доли складных смартфонов на рынке в ближайшие два года. По ее оценкам, поставки складных смартфонов в 2021 году вырастут в три раза по сравнению с 2020 годом. В то же время суммарный объем поставок пока останется за психологически значимой чертой в 10 млн штук и составит около 9 миллионов экземпляров.

В то же время, уже через пару лет, к 2023 году, отгрузка складных смартфонов, по оценкам Counterpoint Research, может вырасти в 10 раз.

Counterpoint Research: рынок складных смартфонов вырастет до 2023 года в 10 раз


Эта исследование, похоже, было приурочено к предстоящему мероприятию Galaxy Unpacked. Оно должно состояться 11 августа, а среди главных новинок презентации числится пара складных смартфонов Galaxy.

Согласно прогнозу Counterpoint Research, несмотря на появление уже нескольких конкурентов, доминирующую позицию на рынке складных смартфонов получит Samsung с долее более 88%.

В настоящее время существует лишь несколько компаний, которые выпускают складные смартфоны. В такой ситуации Samsung остается лидером рынка. Ее доля оценивается на уровне более 75%. По оценкам аналитиков, она останется примерно на таком же уровне даже после того, как другие бренды выпустят собственные складные модели.

складной смартфон Samsung


Samsung, похоже, остается также и единственной на рынке крупной компанией, которая вкладывает значительные средства в популяризацию складных моделей. Другие производители складных смартфонов, такие как Xiaomi, OPPO, Vivo и Honor, пока только занимаются выводом своих первых коммерческих моделей, большинство из которых должны появиться в конце этого года.

Сообщается, что даже Apple уже начала работы над созданием собственной модели складного iPhone. Выпуск этого гаджета, по слухам, намечен на 2023 год.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V21 и V21e. Vivo V21 и V21e стали логичным продолжением прошлогодних Vivo V20 и V20 SE. Оба смартфона предлагают превосходные селфи-камеры, используют пусть не топовые, но достаточно производительные процессоры и при всём этом отличаются очень небольшими размерами и весом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Vivo V21 и V21e: короли селфи".

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