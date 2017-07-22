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Apple дала разъяснения по поводу сканирования фотографий в сервисе iMessage

06 августа 2021, 13:21




Apple объявила о ряде новых инициатив, связанных с функцией Родительского контроля и повышения безопасности пребывания детей в интернете. Они появляются на мобильных платформах вместе с обновлениями iOS 15, iPad OS 15 и macOS Monterey. Их анонс уже вызвал множество комментариев, часто отличающихся повышенной эмоциональностью и даже гневом.

Наибольшее число нареканий вызвала новая функция, получившая название Communication Safety (Безопасность коммуникаций). Озабоченность вызвала трактовка принципа конфиденциальности со стороны Apple, которая заявила о проводимом ею сканировании и анализе всех изображений, отправленных и полученных приложением iMessage («Сообщения»). Со слов Apple, это делается только для выявления признаков присутствия элементов, имеющих «откровенно сексуальный характер».

Apple дала разъяснения по поводу сканирования фотографий в сервисе iMessage


В ответ на реакцию рынка Apple поспешила заявить, что дополнительная функция затрагивает не всех, а только ограниченную часть учетных записей. Она относится к тем детям, к аккаунтам которых родители подключили опцию Родительского контроля через функцию Семейного доступа.

Согласно новым правилам, если родители выбрали опцию контроля безопасности общения для учетной записи Apple ID ребенка, то Apple трактует это как предоставление ей права на сканирование изображений, отправленных и получаемых ребенком в приложении iMessage («Сообщения») с целью выявления «обнаженной натуры». При обнаружении на снимке наготы вводится обработка фотоснимка и автоматически создается размытость части изображения. При этом ребенок до начала просмотра получает предупреждение, что фотография может содержать части тела, которые носят «приватный характер».

Если быть точным, предупреждающая надпись имеет следующее содержание: «На конфиденциальных фотографиях и видео показаны интимные части тела, которые принято закрывать купальниками. Это не является вашей виной, но конфиденциальные фотографии и видео могут быть использованы вам во вред».

Получив такое предупреждение, ребенок может выбрать просмотр фотографии, но для детей младше 13 лет родители могут дополнительно указать в настройках, что им будет отправляться уведомление, если их ребенок подтвердит свое желание посмотреть размытое фото. Ребенок при этом получит также предупреждение: «Если вы решите просмотреть этот снимок, то ваши родители получат уведомление, чтобы убедиться, что с вами все в порядке».

Apple дала разъяснения по поводу сканирования фотографий в сервисе iMessage


Apple отмечает, что указанные ограничения с получением уведомлений являются необязательными и распространяются только на детей младше 13 лет. Если ребенок старше, в возрасте от 13 до 17 лет, то родители не будут получать уведомления, когда подросток решит посмотреть размытую фотографию. В то же время подростки в этом возрасте все равно будут предупреждены о конфиденциальном содержимого снимка.

Указанные функции контроля безопасности не распространяются на подростков и взрослых, старше 18 лет. Apple заявляет, что для этой категории пользователей не проводится дополнительное сканирование отправляемых и получаемых снимков. Однако проверить это не представляется возможным, дополняют эксперты.



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