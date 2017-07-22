Apple внесла ряд изменений в сервис одноранговых переводов и платежей Apple Cash, который работает на пару с платежной системой Apple Pay и системой сообщений iMessage.
Прежде всего, Apple сообщает о расширении поддержки сервиса мгновенных переводов с дебетовыми картами. Если раньше он поддерживался только картами Visa, то теперь перевод можно осуществлять также с дебетовой картой Mastercard. Эта функция нравится пользователям, которые хотят быстро переводить деньги с баланса Apple Cash на банковский счет, не дожидаясь завершения обработки банковской транзакции. Та может занимать продолжительное время.
Apple также сообщила о росте тарифов за осуществление мгновенного перевода. Начиная с 26 августа 2021 года, его стоимость вырастет до 1,5% (ранее 1%) от суммы перевода. При этом минимальная комиссия составляет 0,25 доллара, а максимальная - 15 долларов.
Если пользователи ищут другой способ для осуществления мгновенного перевода, то перевести деньги на свой банковский счет они могут с помощью сервиса ACH (Automated Clearing House). Платежи ACH высоко ценятся как безошибочные и надежные средства безграничных транзакций. По сути ACH представляет собой электронный перевод средств (EFT) между одним финансовым учреждением в другое. Многие рассматривают этот способ как наилучшую альтернативу другим методам. В этом случае, сообщает Apple, перевод осуществляется без комиссии в течение одного-трех рабочих дней.
В настоящее время Apple Cash доступна только в США. Сервисом можно пользоваться для совершения и получения платежей в iMessage. Этот сервис позволяет совершать платежи, отправлять деньги другу или члену семьи также через Siri.
Когда кто-то отправляет деньги, они сразу поступают на виртуальную карту Apple Cash. Ее данные надежно хранятся в приложении Wallet на iPhone. Можно использовать полученные деньги для другой отправки, совершения покупок с помощью Apple Pay в магазинах, в приложениях и интернете.
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