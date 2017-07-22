Китайская компания FCPOWERUP обнародовала новые рекомендации Intel, полученные производителями компьютерной техники. Наиболее интересные данные касаются анализа требуемой мощности для питания вычислительных (CPU) и графических (GPU) устройств для систем, оснащенных процессорами Alder Lake-S 12-го поколения.
Обращает на себя внимание то, что список в таблице рекомендаций начинается с указания модели процессора, имеющего мощность TDP, равную 165 Вт. Intel никогда не выпускала ранее изделия с такой высокой мощностью в сериях Comet Lake или Rocket Lake. Тем не менее, такие рекомендации присутствуют в ее новом списке.
Эксперты сразу предположили, что появление новой позиции, возможно, связано с новой линейкой процессоров Alder Lake-S, относящейся к грядущей серии 12-го поколения для настольных систем массовых серий. В этой связи представленную таблицу можно рассматривать как наглядное сравнение требований к питанию для процессоров 10/11-го и 12-го поколений.
Отмечается, что если рекомендации по току питания и его пиковым значениям не менялись при переходе с поколения Comet Lake на Rocket Lake, то при переходе на Alder Lake картина резко меняется. Налицо заметное увеличение силы тока, особенно для пиковых значений. По пиковым значениям ATX12V можно легко вычислить и пиковую мощность.
Например, для загадочной позиции TDP 165 Вт пиковая мощность возрастает с 480 Вт до 540 Вт. Для других позиций также наблюдается существенный прирост пиковой мощности, который составляет от 14,7% до 28,3%. Например, в наиболее популярных моделях серии Core мощностью 65 Вт сила тока в пиковом состоянии выросла с 30А до 38,5А. Это привело к росту пиковой мощности с 360 Вт до 462 Вт.
Рекомендации для блоков питания при оснащении процессорами Intel Alder Lake-S 12V2. Источник: FCPOWERUP
В то же время отмечается, что процессоры Intel Alder Lake, как и ожидается, будут иметь те же значения PL1/PL2. Поэтому рекомендации по мощности при пиковых значениях тока больше относятся к состояниям PL3 и PL4. Обычно такие нагрузки не рассматриваются при расчете требуемой мощности питания, потому что речь идет о разгоне процессора. Они проявляются только при пиковых нагрузках и не оказывают реального влияния на общую производительность процессора. Однако при переходе на новые процессоры Intel Alder Lake, похоже, придется подбирать блоки питания с гораздо более высокой тщательностью, чем раньше, считают в FCPOWERUP.
По всей видимости, при выборе нового блока питания при переходе на Alder Lake придется набрасывать дополнительные 50-100 Вт.