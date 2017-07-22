Xiaomi начала продажи смартфонов за криптовалюту. Первый фирменный розничный магазин, который предоставил новый вариант оплаты, расположен в Португалии.
Поскольку компания Xiaomi придерживается бизнес-модели франшизы, то решение было принято официальным португальским продавцом, отвечающий за работу фирменного розничного магазина Mi Store Portugal. Отмечается, что теперь принимаются наиболее распространенные цифровые деньги, в числе которых Bitcoin, Etherium, Tether и даже Dash.
Подробности рассказало издание BolNews. Оно сообщило, что за названные криптовалюты теперь можно купить смартфоны, умные часы, а также другие продукты и устройства для умного дома.
Платежный криптосервис Xiaomi поддерживает швейцарская компания Utrust, поставщик платежных услуг с использованием криптовалюты в регионе. С этой компанией заключено соответствующее партнерское соглашение с Xiaomi.
Причины открытия новой услуги объяснил Педро Майя, руководитель отдела маркетинга Mi Store Portugal: «Мы - технологичный, инновационный и прорывной бренд. Поэтому мы всегда хотим быть на шаг впереди других. Мы хотим дать возможность истинным фанатам технологий покупать любимые гаджеты за самые технологичные в настоящее время деньги».
Необходимо отметить, что решение стало возможно во многом благодаря тому, что правительство Португалии проявляет дружественное отношение к криптовалютам. Оно приняло одно из наиболее открытых для криптовалют налоговое законодательство среди стран ЕС.
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