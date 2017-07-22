РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Xiaomi начала продажи смартфонов за криптовалюту

06 августа 2021, 17:10




Xiaomi начала продажи смартфонов за криптовалюту. Первый фирменный розничный магазин, который предоставил новый вариант оплаты, расположен в Португалии.

Поскольку компания Xiaomi придерживается бизнес-модели франшизы, то решение было принято официальным португальским продавцом, отвечающий за работу фирменного розничного магазина Mi Store Portugal. Отмечается, что теперь принимаются наиболее распространенные цифровые деньги, в числе которых Bitcoin, Etherium, Tether и даже Dash.

Xiaomi начала продажи смартфонов за криптовалюту


Подробности рассказало издание BolNews. Оно сообщило, что за названные криптовалюты теперь можно купить смартфоны, умные часы, а также другие продукты и устройства для умного дома.

Платежный криптосервис Xiaomi поддерживает швейцарская компания Utrust, поставщик платежных услуг с использованием криптовалюты в регионе. С этой компанией заключено соответствующее партнерское соглашение с Xiaomi.

Причины открытия новой услуги объяснил Педро Майя, руководитель отдела маркетинга Mi Store Portugal: «Мы - технологичный, инновационный и прорывной бренд. Поэтому мы всегда хотим быть на шаг впереди других. Мы хотим дать возможность истинным фанатам технологий покупать любимые гаджеты за самые технологичные в настоящее время деньги».

Необходимо отметить, что решение стало возможно во многом благодаря тому, что правительство Португалии проявляет дружественное отношение к криптовалютам. Оно приняло одно из наиболее открытых для криптовалют налоговое законодательство среди стран ЕС.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V21 и V21e. Vivo V21 и V21e стали логичным продолжением прошлогодних Vivo V20 и V20 SE. Оба смартфона предлагают превосходные селфи-камеры, используют пусть не топовые, но достаточно производительные процессоры и при всём этом отличаются очень небольшими размерами и весом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Vivo V21 и V21e: короли селфи".

Читайте также:

  • Counterpoint Research: рынок складных смартфонов вырастет до 2023 года в 10 раз
  • YouTube Shorts Fund будет выплачивать от $100 до $10 000 за популярные видеоролики
  • Хироки Тотоки: Sony не допустит дефицита PlayStation 5 на растущем рынке игровых консолей
  • Выпуск умных часов Apple Watch может быть прекращен из-за нарушения патента
  • Apple и Google решают вопрос о необходимости вакцинации для сотрудников в офисе

    • предыдущая новость
    При выборе блока питания для Intel Alder Lake придется учитывать лишние 50-100 Вт при расчете мощности

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    Лучший бюджетный процессор Лучший процессор для игр Лучший монитор Главные новости за неделю Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    6 августа, 2021

    Xiaomi начала продажи смартфонов за криптовалюту

    При выборе блока питания для Intel Alder Lake придется учитывать лишние 50-100 Вт при расчете мощности

    Apple подключила дебетовые карты Mastercard в сервис мгновенных переводов Apple Cash

    Apple дала разъяснения по поводу сканирования фотографий в сервисе iMessage

    Counterpoint Research: рынок складных смартфонов вырастет до 2023 года в 10 раз

    Corsair: память DDR5 греется значительно сильнее DDR4

    5 августа, 2021

    Процессоры AMD Ryzen 5000 G-серии появились в рознице

    Народный флагман realme GT на Snapdragon 888 уже в России

    FSF готов выплатить по 500 долларов за исследования, изучающие законность GitHub Copilot

    Ошибка команды Google позволила узнать о новых продуктах серии Nest

    addlink выпустила модули памяти DDR4 серий Spider 4 и Spider X4 для геймеров и энтузиастов

    Игровой монитор Acer Nitro EI292CURP рассчитан на начинающих геймеров

    YouTube Shorts Fund будет выплачивать от $100 до $10 000 за популярные видеоролики

    Хироки Тотоки: Sony не допустит дефицита PlayStation 5 на растущем рынке игровых консолей

    4 августа, 2021

    Корпус DeepCool MATREXX 50 MESH 4FS имеет четыре торцевых и до шести внутренних 120-мм вентиляторов

    Автопилот Tesla спас пьяного водителя в Норвегии, уснувшего за рулем

    MediaTek Dimensity 810 скоро появится в смартфонах OPPO и Realme

    Qualcomm ведет разработку чипсета Snapdragon Wear 5100 для носимых устройств

    Realme анонсировала концептуальный смартфон Flash и экосистему беспроводной зарядки MagDart

    HUAWEI nova 8 возвращается на российский рынок

    ССЫЛКИ