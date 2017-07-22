РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Apple подключила механизм поиска снимков сексуального насилия над детьми в iPhone и iPad

06 августа 2021, 18:40




Компания Apple объявила о поддержке в обновленных версиях iOS 15 и iPadOS 15 нового метода контроля, который обеспечивает обнаружение фотоматериалов с признаками сексуального насилия над детьми (CSAM). Этот сервис пока распространяется только на смартфоны iPhone и планшеты iPad, используемые в США.

Технологически новый метод предусматривает загрузку на устройство пользователя нечитаемой базы данных с хэшами изображений с признаками CSAM, отобранными Apple. После этого, встроенный в мобильную ОС сервис будет сравнивать снимки пользователя с «эталонными» хэшами, помечая те фотографии, которые имеют признаки CSAM. Как утверждают в Apple, компания использует «очень точный метод», который позволяет эффективно выявлять признаки CSAM и способен обеспечить защиту детей.

Apple подключила механизм поиска снимков сексуального насилия над детьми в iPhone и iPad


Apple уже подтвердила изданию MacRumors, что данная проверка произойдет автоматически, но она будет выполняться только перед отправкой снимков в iCloud Photos. Если функция «iCloud Photos» отключена, то проверка фотографий на наличие CSAM не выполняется.

Сообщается также, что пометка о наличии признаков CSAM не добавляется в метаданные снимка. Пометка добавляется через ваучер, который прикрепляется к снимку при его отправке в облако.

В облаке будет установлен триггер, который подсчитает количество полученных «фотографий с пометкой». После достижения определенного количества ваучеров в iCloud Photos, компания Apple может инициировать проведение проверки вручную с привлечением людей. Если среди снимков обнаружатся материалы, классифицируемые как CSAM, то учетная запись такого пользователя будет отключена, а Apple передаст уведомление в Национальный центр поиска пропавших и подвергающихся насилию детей (National Center for Missing and Exploited Children).

Apple подтвердила, что не выполняет проверку на наличие признаков CSAM в резервных копиях iCloud, если функция iCloud Photos отключена на устройстве пользователя.

Предвидя опасения со стороны пользователей в нарушении конфиденциальности личных данных, Apple отметила, что не проводит проверку библиотеки собранных фотографий пользователя и не сканирует его личные снимки, которые не предназначены для широкой публикации через облачный сервис iCloud Photos. Тем не менее, пользователи, которые беспокоятся о конфиденциальности в связи с усилиями Apple по сканированию пользовательских библиотек фотографий, могут отключить опцию iCloud Photos.

В то же время независимые исследователи в области безопасности выразили обеспокоенность по поводу новой инициативы Apple по выявлению контента типа CSAM. Они обеспокоены тем, что в будущем Apple сможет обнаруживать контент другого типа, который может иметь политические последствия.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор веб-камеры Razer Kiyo Pro. Эта камера Razer Kiyo Pro потенциально способна стать лучшим другом стримеров, удалённых сотрудников и обычных экстравертов. Она оснащается большим светочувствительным сенсором, может записывать Full HD видео на 60 к/с, поддерживает HDR и предлагает множество опций для тонкой настройки. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор веб-камеры Razer Kiyo Pro: когда стриминг - это призвание".

Читайте также:

  • Apple дала разъяснения по поводу сканирования фотографий в сервисе iMessage
  • Ошибка команды Google позволила узнать о новых продуктах серии Nest
  • OPPO раскрыла секреты своей подэкранной камеры нового поколения
  • OPPO покажет фирменную технологию подэкранной камеры на дисплее панорамного типа 4 августа
  • Слухи: Samsung Galaxy S22 будет оснащен 50-мегапиксельным RGBW-датчиком

    • следующая новость
    Coinbase добавила поддержку криптовалют к дебетовым картам с привязкой Apple Pay и Google Pay

    предыдущая новость
    Xiaomi начала продажи смартфонов за криптовалюту

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    Лучший бюджетный процессор Лучший процессор для игр Лучший монитор Главные новости за неделю Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    6 августа, 2021

    Coinbase добавила поддержку криптовалют к дебетовым картам с привязкой Apple Pay и Google Pay

    Apple подключила механизм поиска снимков сексуального насилия над детьми в iPhone и iPad

    Xiaomi начала продажи смартфонов за криптовалюту

    При выборе блока питания для Intel Alder Lake придется учитывать лишние 50-100 Вт при расчете мощности

    Apple подключила дебетовые карты Mastercard в сервис мгновенных переводов Apple Cash

    Apple дала разъяснения по поводу сканирования фотографий в сервисе iMessage

    Counterpoint Research: рынок складных смартфонов вырастет до 2023 года в 10 раз

    Corsair: память DDR5 греется значительно сильнее DDR4

    5 августа, 2021

    Процессоры AMD Ryzen 5000 G-серии появились в рознице

    Народный флагман realme GT на Snapdragon 888 уже в России

    FSF готов выплатить по 500 долларов за исследования, изучающие законность GitHub Copilot

    Ошибка команды Google позволила узнать о новых продуктах серии Nest

    addlink выпустила модули памяти DDR4 серий Spider 4 и Spider X4 для геймеров и энтузиастов

    Игровой монитор Acer Nitro EI292CURP рассчитан на начинающих геймеров

    YouTube Shorts Fund будет выплачивать от $100 до $10 000 за популярные видеоролики

    Хироки Тотоки: Sony не допустит дефицита PlayStation 5 на растущем рынке игровых консолей

    4 августа, 2021

    Корпус DeepCool MATREXX 50 MESH 4FS имеет четыре торцевых и до шести внутренних 120-мм вентиляторов

    Автопилот Tesla спас пьяного водителя в Норвегии, уснувшего за рулем

    MediaTek Dimensity 810 скоро появится в смартфонах OPPO и Realme

    Qualcomm ведет разработку чипсета Snapdragon Wear 5100 для носимых устройств

    ССЫЛКИ