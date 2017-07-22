Компания Apple объявила о поддержке в обновленных версиях iOS 15 и iPadOS 15 нового метода контроля, который обеспечивает обнаружение фотоматериалов с признаками сексуального насилия над детьми (CSAM). Этот сервис пока распространяется только на смартфоны iPhone и планшеты iPad, используемые в США.
Технологически новый метод предусматривает загрузку на устройство пользователя нечитаемой базы данных с хэшами изображений с признаками CSAM, отобранными Apple. После этого, встроенный в мобильную ОС сервис будет сравнивать снимки пользователя с «эталонными» хэшами, помечая те фотографии, которые имеют признаки CSAM. Как утверждают в Apple, компания использует «очень точный метод», который позволяет эффективно выявлять признаки CSAM и способен обеспечить защиту детей.
Apple уже подтвердила изданию MacRumors, что данная проверка произойдет автоматически, но она будет выполняться только перед отправкой снимков в iCloud Photos. Если функция «iCloud Photos» отключена, то проверка фотографий на наличие CSAM не выполняется.
Сообщается также, что пометка о наличии признаков CSAM не добавляется в метаданные снимка. Пометка добавляется через ваучер, который прикрепляется к снимку при его отправке в облако.
В облаке будет установлен триггер, который подсчитает количество полученных «фотографий с пометкой». После достижения определенного количества ваучеров в iCloud Photos, компания Apple может инициировать проведение проверки вручную с привлечением людей. Если среди снимков обнаружатся материалы, классифицируемые как CSAM, то учетная запись такого пользователя будет отключена, а Apple передаст уведомление в Национальный центр поиска пропавших и подвергающихся насилию детей (National Center for Missing and Exploited Children).
Apple подтвердила, что не выполняет проверку на наличие признаков CSAM в резервных копиях iCloud, если функция iCloud Photos отключена на устройстве пользователя.
Предвидя опасения со стороны пользователей в нарушении конфиденциальности личных данных, Apple отметила, что не проводит проверку библиотеки собранных фотографий пользователя и не сканирует его личные снимки, которые не предназначены для широкой публикации через облачный сервис iCloud Photos. Тем не менее, пользователи, которые беспокоятся о конфиденциальности в связи с усилиями Apple по сканированию пользовательских библиотек фотографий, могут отключить опцию iCloud Photos.
В то же время независимые исследователи в области безопасности выразили обеспокоенность по поводу новой инициативы Apple по выявлению контента типа CSAM. Они обеспокоены тем, что в будущем Apple сможет обнаруживать контент другого типа, который может иметь политические последствия.
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