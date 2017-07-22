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Coinbase добавила поддержку криптовалют к дебетовым картам с привязкой Apple Pay и Google Pay

06 августа 2021, 21:45




Популярная биржа криптовалют Coinbase объявила о поддержке банковских карт, привязанных к платежным системам Apple Pay и Google Pay. Теперь с их помощью трейдеры могут покупать криптовалюту для торговли на криптоплатформе.

В официальном блоге Coinbase сообщается: «Мы представляем новые способы покупки криптовалют без каких-либо ограничений. Это можно сделать с помощью дебетовых карт с привязкой к Apple Pay и Google Pay. Помимо этого, открывается круглосуточная поддержка для мгновенного вывода криптовалют на карту с конвертацией в фиатную валюту на сумму до 100 000 долларов за транзакцию».

Coinbase добавила поддержку криптовалют к дебетовым картам с привязкой Apple Pay и Google Pay


Далее говорится следующее: «Если у пользователя криптобиржи уже имеется дебетовая карта Visa или Mastercard, привязанная к Apple Wallet, то сервис Apple Pay позволяет автоматически отображать ее в качестве способа оплаты при покупке криптовалюты на Coinbase через любое мобильное устройство, работающее на iOS и поддерживающее Apple Pay, а также через веб-браузер Safari».

Кроме этого, Coinbase сообщила об упрощении доступа пользователей к финансовым средствам при использовании сервиса мгновенных переводов Real Time Payments (RTP). Этот сервис прежде всего предназначен для пользователей в США, имеющих привязанные банковские счета. Сервис позволяет мгновенно и безопасно осуществлять транзакции на сумму до 100 000 долларов с полной клиринговой поддержкой.

Coinbase добавила поддержку криптовалют к дебетовым картам с привязкой Apple Pay и Google Pay


Возможность поддержки Apple Pay была добавлена криптобиржей Coinbase чуть больше месяца назад, в июне. Тогда появилась возможность привязать собственные дебетовые карты Coinbase к счету на криптобирже, добавляя их в приложение Wallet на iPhone. В этом случае карта Coinbase автоматически конвертирует размещенные на ней фиатные средства в ту криптовалюту, которой пользователь намерен воспользоваться при торговле на бирже. Он также может выводить свои финансовые средства обратно на карту Coinbase и совершать покупки через платежную систему Apple Pay, а также снимать наличные в банкоматах.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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