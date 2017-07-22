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О новом флагмане Xiaomi Mi MIX 4 стало известно все, кроме цен

09 августа 2021, 10:35




В преддверии официального анонса нового флагманского смартфона Xiaomi Mi MIX 4 в сети появилась утечка с полными характеристиками новинки. Поводом для «разглашения тайны» стала параллельная публикация нового изображения смартфона, на котором показана его лицевая сторона. Ее дизайн промелькнул на рекламном видео и показал, что новая модель будет выделяться узкой рамкой и незаметной подэкранной камерой, о которой много говорили до сих пор.

О новом флагмане Xiaomi Mi MIX 4 стало известно все, кроме цен


Согласно появившейся утечке, Mi MIX 4 имеет 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с изогнутыми краями и разрешением Full HD+ (1080х2400 пикселей). Частота дискретизации касания составляет невообразимые 480 Гц, что обещает создание отзывчивого экрана, годного для запуска очень динамичных мобильных игр. Частота обновления экрана также достаточно высока - 120 Гц. Глубина цвета составляет 10 бит, обеспечивая высокий для нынешнего рынка уровень цветовой детализации. Лицевая сторона телефона защищена стеклом Gorilla Glass Victus.

О новом флагмане Xiaomi Mi MIX 4 стало известно все, кроме цен


Как и положено флагману, аппаратная начинка построена на базе лучшего на сегодняшний день 5-нм чипсета Snapdragon 888 Plus с графикой Adreno 660. Чипсет работает на пару с 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и хранилищем UFS 3.1, имеющим емкость до 1 Тбайт. Питание осуществляется от батареи емкостью 4500 мАч, которая поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт и быструю беспроводную зарядку на 50 Вт.



Упоминается, что Mi MIX 4 оснащен 20-мегапиксельной селфи-камерой, расположенной под экраном - самая яркая инновация этой модели.

На задней панели расположены три объектива. Основная 108-мегапиксельная камера выстроена на базе сенсора Samsung HMX размером 1/1,33 дюйма при размере пикселя 0,8 мкм. Она поддерживает оптическую стабилизацию (OIS), обеспечивает возможность масштабирования до 100 крат и дополняется светодиодной вспышкой. Есть также 13-мегапиксельный объектив с углом обзора 120° и 8-мегапиксельный перископический телеобъектив с 5-кратным оптическим увеличением.

Смартфон имеет две SIM-карты и поддерживает 5G. В нем предусмотрены Wi-Fi 6E, A-GPS, USB-C, NFC, два стереодинамика от Harmon Kardon, звук Hi-Res, линейный X-датчик. Смартфон отличается высокой защищенностью: водонепроницаемость и пылезащита обозначены с классом защиты IP68.

Однако самая главная интрига, касающаяся цен, пока так и не раскрыта. Это будет сделано завтра.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V21 и V21e. Vivo V21 и V21e стали логичным продолжением прошлогодних Vivo V20 и V20 SE. Оба смартфона предлагают превосходные селфи-камеры, используют пусть не топовые, но достаточно производительные процессоры и при всём этом отличаются очень небольшими размерами и весом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Vivo V21 и V21e: короли селфи".

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