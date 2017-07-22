Обзор Chuwi LarkBook X: ноутбук с сенсорным 2K экраном, идеально адаптированный к Windows 11
09 августа 2021, 12:38
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Компания Chuwi недавно представила новый LarkBook X, выпуск которого ожидается в середине августа. Новинка выделяется 14-дюймовым сенсорным экраном с соотношением сторон 16:10 и легким металлическим корпусом. Она также оснащена выпущенным в 2021 году энергоэффективным процессором Intel N5100 и поддерживает обновление до Windows 11. LarkBook X полностью соответствует системным требованиям новой операционной системы.
Большой сенсорный экран 16:10 подходит как для работы, так и для развлечений
LarkBook X с его 14-дюймовым сенсорным экраном с соотношением сторон 16:10, разрешением 2K и 100% охватом цветового пространства sRGB найдет применение в самых разных областях жизни. Работать с Larkbook X в офисе удобно и эффективно. Его экран на 11% выше, а значит вмещает больше информации, чем дисплеи с обычным соотношением 16:9. Соотношение сторон экрана 16:10 также полностью подходит для просмотра видео, игр и других развлечений. Кроме того, оснащение ноутбука сенсорным экраном отвечает тенденциям развития и грядущему обновлению операционной системы до Windows 11.
Тонкий и портативный, в цельнометаллическом корпусе
Корпус LarkBook X разрабатывался с учетом моды на легкие ультрабуки и выполнен из прочного алюминиево-магниевого сплава. LarkBook X получился сверхлегким и портативным, он имеет толщину 10 мм и весит всего 1,4 кг. Угол раскрытия верхней крышки увеличен до 180°. Новинка имеет полноразмерную клавиатуру с подсветкой и большой тачпад.
Новый 10-нм процессор Intel 2021 года выпуска
LarkBook X позиционируется, как ноутбук начального уровня с конфигурацией высшего качества. В качестве CPU используется Celeron N5100, выпущенный в 2021 году по передовому 10-нм техпроцессу Intel. В системе охлаждения процессора с показателем тепловыделения TDP всего 6 Вт не требуется вентилятор. При этом заряда батареи хватит на целый день работы. Ультрабук оснащен оперативной памятью объёмом 8 Гбайт, работающей в двухканальном режиме с возможностью расширения, и SSD накопителем ёмкостью 256 Гбайт. С такими характеристиками LarkBook X легко справится как с повседневными задачами работы в офисе, с доступом в интернет и проведением видеоконференций, так и удовлетворит такие потребности развлекательного характера, как игры, воспроизведение видео 4K и т.д.
Ожидается, что LarkBook X поступит в продажу в середине августа по цене ниже $500.
Дополнительную информацию о продукте можно получить на официальном сайте производителя по адресу www.chuwi.com.