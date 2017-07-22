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Samsung Galaxy A12 Nacho на чипсете Exynos 850 появился в России

09 августа 2021, 13:38




Компания Samsung объявила о выпуске на европейском рынке, в том числе в России, еще одной модели из бюджетной линейки Galaxy A - смартфона Samsung Galaxy A12 Nacho. Устройство практически не отличается от Galaxy A12, выпущенного в октябре прошлого года, но с одним исключением.

Это исключение касается выбора чипсета. Если у выпущенного почти девять месяцев назад Galaxy A12 был установлен 12-нм чипсет MediaTek Helio P35, то в новинке используется немного более новый, 8-нм чипсет Exynos 850, анонсированный в марте 2021 года.

Samsung Galaxy A12 Nacho на чипсете Exynos 850 появился в России


По количеству ядер модели чипсетов не различаются (в обоих случаях - 8), изменилась только их раскладка. В прежней модели MediaTek Helio P35 использовалось четыре производительных ядра с тактовой частотой 2,3 ГГц и четыре экономичных ядра с тактовой частотой 1,8 ГГц на пару с графическим модулем IMG PowerVR GE8320. У нового чипсета Samsung Exynos 850 все восемь ядер, несмотря на аналогичное деление 4+4, работают на частоте 2,0 ГГц на пару с графическим модулем Mali-G52.

Новый смартфон оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ (1600х720 пикселей). Экран имеет кинематографическое соотношение сторон 20:9 и частоту обновления 60 Гц.

В верхней части имеется V-образный вырез в соответствии с дизайном Infinity-V, в котором размещен 8 Мп фронтальный датчик. Он позволяет делать селфи, а также поддерживает видео-конференцсвязь с высоким разрешением.

В телефоне может быть установлено до 4 Гбайт оперативной и до 128 Гбайт встроенной основной памяти. Есть также карта памяти microSD, которая позволяет увеличить емкость хранилища до 1 Тбайт.

На тыльной стороне расположены четыре камеры. Основная камера имеет разрешение 48 Мп, вторая, сверхширокоугольная - 5 Мп. Кроме них, установлены 2-мегапиксельный макро-объектив и 2-мегапиксельный датчик глубины.

Телефон работает под управлением операционной системы Android 11 с интерфейсом Samsung One UI 3.1. Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт.

Samsung Galaxy A12 Nacho доступен в четырех цветовых вариантах - синем, черном, красном и белом. Модель с объемом основной памяти в 32 Гбайт стоит в России 11 990 рублей, с 64 Гбайт - 13 990 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V21 и V21e. Vivo V21 и V21e стали логичным продолжением прошлогодних Vivo V20 и V20 SE. Оба смартфона предлагают превосходные селфи-камеры, используют пусть не топовые, но достаточно производительные процессоры и при всём этом отличаются очень небольшими размерами и весом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Vivo V21 и V21e: короли селфи".

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