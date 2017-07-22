Xiaomi готова к выпуску игрового OLED смарт-ТВ серии Mi TV Masters второго поколения. Компания объявила об этом через социальную сеть Weibo. Новые модели будут поддерживать технологию адаптивной синхронизации NVIDIA G-Sync и использовать OLED-матрицу нового поколения. Подробные детали о телевизорах пока не сообщаются, но уже ходят непроверенные слухи, что анонс может состояться завтра, 10 августа.
Новые смарт-ТВ относится к серии Mi TV Masters. Первая модель OLED-телевизора Xiaomi была выпущена в прошлом году. Теперь речь идет о втором поколении телевизора на базе технологии OLED. Благодаря открытой системе онлайн-бронирования, стало известно, что к выпуску готовятся две модели: с диагональю 55 дюймов и 65 дюймов.
Выпущенные тизеры, тем не менее, не раскрывают пока ряда важных особенностей, которыми будут наделены новые телевизоры. Пока не подтверждены размер новых панелей, их разрешение, сертификация HDR и практически все остальные параметры.
В то же время уже известно, что они будут поддерживать технологию адаптивной синхронизации NVIDIA G-Sync, направленной на устранение разрывов. Поддержка этой функции особенно необходима при отображении 3D-объктов. G-Sync позволяет корректно показывать игровые сцены и препятствует возникновению прерываний картинки, заставляя дисплей адаптироваться к частоте кадров устройства вывода.
Эксперты отмечают, что до сих пор в серии Mi TV Master выпускались только модели с диагональю 65 дюймов. Модель Mi OLED TV первого поколения имела разрешение 4K (3840х2160 пикселей) и поддерживала частоту обновления 120 Гц. В ней были реализованы компенсация движения MEMC, которая добавляет в серию оригинальных кадров новые элементы путем интерполяции уже существующих для повышения качества картинки. В модели первого поколения была также поддержка переменной частоты обновления VRR, которую можно встретить также на игровых приставках PlayStation 5 и Xbox Series X. Применялась также технология ALLM для автоматического переключения в игровой режим для избавления от запаздывания сигнала вследствие необходимости программного масштабирования входного сигнала до разрешения ТВ.
Xiaomi пока не делала никаких заявлений по поводу этих характеристик, но эксперты рассчитывают увидеть их и в устройстве нового поколения.
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