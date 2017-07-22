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Члены Конгресса США призвали к введению санкций против Honor как для Huawei

09 августа 2021, 14:55




Группа конгрессменов от Республиканской партии обратилась с письмом в Министерство торговли США. В их обращении изложена просьба включить компанию Honor Device Co., ранее являвшуюся дочерней компанией Huawei, в черный список организаций, на которые Правительство США имеет право наложить экономические санкции.

Инициативную группу возглавляет высокопоставленный конгрессмен Майкл МакКол, Michael McCaul. С его слов, компания Honor была искусственно выведена из состава Huawei в 2020 году, чтобы избежать распространения строгих санкций, возложенных в 2019 году на материнскую Huawei.

Члены Конгресса США призвали к введению санкций против Honor как для Huawei


Как отметили конгрессмены в своем письме, Honor продолжает закупать чипы и программное обеспечение от американских поставщиков, хотя это было бы невозможно, если бы Huawei не вывела ее из-под своей опеки в 2020 году. С их точки зрения, фактическим собственником Honor по-прежнему остается китайское государство, а не формальный консорциум из 30 инвесторов, вложивших свои средства в покупку Honor у Huawei в прошлом году.

Отвечая на полученное письмо, представитель Министерства торговли США заявил, что приветствует позицию, высказанную конгрессменами. Он также отметил, что Министерство торговли продолжает следить за поступающей информацией, чтобы определить необходимость потенциального расширения черного списка запрещенных юридических лиц.

Компания Huawei была внесена в черный список в 2019 году. Введенные санкции фактически приостановили ее глобальную деятельность. Huawei отказалась от владения Honor в 2020 году и продала эту компанию группе инвесторов. С тех пор Huawei сконцентрировала свои усилия на разработке программного обеспечения, что позволит ей в будущем стать независимой от внешних потрясений, а также диверсифицировать свою деятельность.

Официальный ответ по поводу данного письма пока не поступал.



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