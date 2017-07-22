Google добавила в новой версии настольного браузера Chrome 93 поддержку функции переадресации SMS, отосланной на телефон, в настольную операционную систему через интерфейс WebOTP, используя единый Google-аккаунт. Новая система позволяет, работая, например, в настольной версии браузера Chrome, осуществлять проверку личности и двойную аутентификацию, не покидая браузера.
Сейчас при проверке идентичности личности в настольных приложениях приходится переключаться на телефон, чтобы прочитать и ввести код доступа, отправленный по SMS. Поскольку телефон может оказаться не под рукой, это не только усложняет процесс аутентификации, но и повышает риски безопасности, потому что заставляет отвлекаться от основного приложения для поиска телефона.
Пока речь идет только о переадресации кодов, отправляемых на смартфон, работающий под управлением Android.
Новый механизм выстроен на базе интерфейса WebOTP (Web One Time Password). Поэтому если веб-сайты поддерживают эту технологию, то браузер способен автоматически определить получение кода в аккаунт телефона.
Отмечается, что опробовать новую функцию в действии можно уже в бета-версии Chrome 93. К сожалению, это зависит от веб-движка Chromium и в настоящее время не поддерживается в iOS.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".