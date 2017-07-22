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Google создает бесшовную систему безопасности для всех устройств экосистемы

09 августа 2021, 16:36




Google добавила в новой версии настольного браузера Chrome 93 поддержку функции переадресации SMS, отосланной на телефон, в настольную операционную систему через интерфейс WebOTP, используя единый Google-аккаунт. Новая система позволяет, работая, например, в настольной версии браузера Chrome, осуществлять проверку личности и двойную аутентификацию, не покидая браузера.

Сейчас при проверке идентичности личности в настольных приложениях приходится переключаться на телефон, чтобы прочитать и ввести код доступа, отправленный по SMS. Поскольку телефон может оказаться не под рукой, это не только усложняет процесс аутентификации, но и повышает риски безопасности, потому что заставляет отвлекаться от основного приложения для поиска телефона.

Google создает бесшовную систему безопасности для всех устройств экосистемы


Пока речь идет только о переадресации кодов, отправляемых на смартфон, работающий под управлением Android.

Новый механизм выстроен на базе интерфейса WebOTP (Web One Time Password). Поэтому если веб-сайты поддерживают эту технологию, то браузер способен автоматически определить получение кода в аккаунт телефона.



Отмечается, что опробовать новую функцию в действии можно уже в бета-версии Chrome 93. К сожалению, это зависит от веб-движка Chromium и в настоящее время не поддерживается в iOS.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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