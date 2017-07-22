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Parade выпустила чипы PS195 и PS196 для преобразования сигналов DisplayPort в HDMI

09 августа 2021, 17:17




Тайваньская компания Parade Technologies объявила о выпуске аппаратных преобразователей PS195 и PS196 для перехода с сигнала DisplayPort 2.0 на HDMI 2.1. Новые микросхемы предназначены для материнских плат компьютерных систем, док-станций и программных ключей.

По данным производителя, новые микросхемы PS195 и PS196 полностью отвечают требованиям спецификации VESA DisplayPort v2.0 и HDMI v2.1. Они поддерживают передачу данных одновременно по 4 каналам на скоростях HBR3 (8,1 Гбит/с). В канале используется сжатие DSC, которое осуществляется при декодировании входящего сигнала DP, а также на выходе HDMI.

Parade выпустила чипы PS195 и PS196 для преобразования сигналов DisplayPort в HDMI


Входящий порт HDMI поддерживает до 4 каналов FRL со скоростью передачи данных 12 Гбит/с на канал. Это позволяет передавать изображение с разрешением до 10K при сквозной поддержке протокола DSC. Выход HDMI обратно совместим с HDMI 2.0 и более ранними версиями, что позволяет передавать видеосигнал TMDS со скоростью до 6,0 Гбит/с.

Предлагаемый способ преобразования обеспечивает низкую задержку и поддерживает работу функций Variable Refresh Rate (VRR), Quick Media Switching (QMS) и Auto Low Latency Mode (ALLM).

Новые преобразователи PS195 и PS196 DP 2.0 отличаются пониженным энергопотреблением на фоне других решений, присутствующих на рынке. Это играет существенное значение при установке чипов в мобильных устройствах.

В настоящее время доступны только инженерные образцы PS195 и PS196. Это позволяет опробовать их в работе. Новые чипы выпускаются в 74-контактных корпусах QFN размером 7x8 мм.



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