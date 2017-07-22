Тайваньская компания Bitspower представила элегантную помпу XYZ для подключения к контуру жидкостного охлаждения малой и средней мощности с использованием одиночных радиаторов размером от 240 до 360 мм.
Конструкция помпы XYZ отличается компактностью и наличием интегрированного резервуара. Вся система изготовлена из прозрачного акрила, что делает ее не только эффективной, но и эффектной и привлекательной внешне.
Суммарный объем системы с учетом прикрепленной помпы составляет до 180 мл охлаждающей жидкости. Жидкость поступает сначала в зигзагообразный канал, изогнутый в форме трубки, что можно наблюдают извне. Внутри канала есть индикатор, показывающий направление тока.
Встроенная помпа Bitspower P5D обеспечивает равномерный ток жидкости с производительностью до 14,5 л/м при уровне шума не выше 40 дБА. Для управления можно использоваться стандартный 4-контактный ШИМ-регулятор.
Внутри акрилового корпуса размещена светодиодная RGB-подсветка. Все диоды являются адресуемыми, для управления ими можно применять любое доступное ПО. Сигнал управления передается через стандартный 3-контактным разъем.
Цена этого устройства составляет 160 долларов (11 800 руб.).