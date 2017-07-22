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Bitspower представила элегантную помпу XYZ для систем жидкостного охлаждения

09 августа 2021, 18:26




Тайваньская компания Bitspower представила элегантную помпу XYZ для подключения к контуру жидкостного охлаждения малой и средней мощности с использованием одиночных радиаторов размером от 240 до 360 мм.

Конструкция помпы XYZ отличается компактностью и наличием интегрированного резервуара. Вся система изготовлена из прозрачного акрила, что делает ее не только эффективной, но и эффектной и привлекательной внешне.

Bitspower представила элегантную помпу XYZ для систем жидкостного охлаждения


Суммарный объем системы с учетом прикрепленной помпы составляет до 180 мл охлаждающей жидкости. Жидкость поступает сначала в зигзагообразный канал, изогнутый в форме трубки, что можно наблюдают извне. Внутри канала есть индикатор, показывающий направление тока.

Bitspower представила элегантную помпу XYZ для систем жидкостного охлаждения Bitspower представила элегантную помпу XYZ для систем жидкостного охлаждения


Встроенная помпа Bitspower P5D обеспечивает равномерный ток жидкости с производительностью до 14,5 л/м при уровне шума не выше 40 дБА. Для управления можно использоваться стандартный 4-контактный ШИМ-регулятор.

Внутри акрилового корпуса размещена светодиодная RGB-подсветка. Все диоды являются адресуемыми, для управления ими можно применять любое доступное ПО. Сигнал управления передается через стандартный 3-контактным разъем.

Bitspower представила элегантную помпу XYZ для систем жидкостного охлаждения


Цена этого устройства составляет 160 долларов (11 800 руб.).



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