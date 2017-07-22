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Первый ноутбук realme realme Book получит функцию разделения экранов PC Connect

09 августа 2021, 19:30




realme добавит функцию разделения экрана PC Connect с выпуском первого ноутбука realme Book. Официального анонса пока не было, но эксперты не сомневаются в достоверности этого слуха. По оценкам экспертов, первый ноутбук realme Book будет анонсирован 18 августа.

Слухи, что ноутбук realme Book получит новую функцию, ходили давно. Очередное подтверждение этому появилось с выходом нового тизера. Благодаря ему стало известно название новой функции - 'PC Connect' («Подключение к ПК»).

Первый ноутбук realme realme Book будет оснащен функцией разделения экранов PC Connect


Разработкой функции разделения общего экрана между подключенными мобильными устройствами сейчас занимаются многие компании. Наиболее известным считается решение HUAWEI Multi Screen и Samsung DeX.

Аналогичную функцию намерена реализовать Xiaomi, которая уже на протяжении года ведет тестирование нового интерфейса MIUI+, названная функция должна стать его частью.

Первый ноутбук realme realme Book будет оснащен функцией разделения экранов PC Connect


Недавно появилось также сообщение, что OPPO работает над аналогичной функцией. Ее название - 'Cross Screen Interconnection'. В настоящее время она также находится на этапе тестирования. Новая функция должна дебютировать, как сообщается, вместе с ColorOS 12.

В этой связи эксперты напоминают, что realme и OnePlus являются дочерними брендами компании OPPO, входя в общий холдинг Ouija Holdings Ltd. Смартфоны этих брендов используют ColorOS с некоторыми модификациями, чтобы их можно было отличить друг от друга. Поэтому слухи о появлении функции разделения экранов в ноутбуке realme Book имеют под собой крепкий фундамент, считают эксперты.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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