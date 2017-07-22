realme добавит функцию разделения экрана PC Connect с выпуском первого ноутбука realme Book. Официального анонса пока не было, но эксперты не сомневаются в достоверности этого слуха. По оценкам экспертов, первый ноутбук realme Book будет анонсирован 18 августа.
Слухи, что ноутбук realme Book получит новую функцию, ходили давно. Очередное подтверждение этому появилось с выходом нового тизера. Благодаря ему стало известно название новой функции - 'PC Connect' («Подключение к ПК»).
Разработкой функции разделения общего экрана между подключенными мобильными устройствами сейчас занимаются многие компании. Наиболее известным считается решение HUAWEI Multi Screen и Samsung DeX.
Аналогичную функцию намерена реализовать Xiaomi, которая уже на протяжении года ведет тестирование нового интерфейса MIUI+, названная функция должна стать его частью.
Недавно появилось также сообщение, что OPPO работает над аналогичной функцией. Ее название - 'Cross Screen Interconnection'. В настоящее время она также находится на этапе тестирования. Новая функция должна дебютировать, как сообщается, вместе с ColorOS 12.
В этой связи эксперты напоминают, что realme и OnePlus являются дочерними брендами компании OPPO, входя в общий холдинг Ouija Holdings Ltd. Смартфоны этих брендов используют ColorOS с некоторыми модификациями, чтобы их можно было отличить друг от друга. Поэтому слухи о появлении функции разделения экранов в ноутбуке realme Book имеют под собой крепкий фундамент, считают эксперты.
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