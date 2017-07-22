Один из пользователей обнаружил производственный дефект у своей видеокарты PowerColor Radeon RX 6700 XT. Он сообщил об этом через сеть Reddit. Хотя на данный момент нет никаких доказательств того, что проблема имеет широкое распространение, познакомиться с этой историей интересно.
Панику навел пользователь под ником «angry_kitten». Он опубликовал в сети Reddit фотографию с изображением своей видеокарты PowerColor RX 6700 XT. На ней отчетливо видны проглядывающие ярлычки защитной пленки на приклеенных термопрокладках.
Судя по фотографии, это обычная видеокарта, к металлическим поверхностям которой приклеиваются защитные термопрокладки. Они препятствуют случайному контакту со стороны других элементов компьютера после сборки. Ярлычки с прокладок должны удаляться при сборке, потому что они не являются элементами теплозащиты. Однако ярлычки все еще находятся на своих местах. Видимо, их забыли удалить, и видеокарта в сборе потом нормально прошла техконтроль.
Известно, что современные микросхемы памяти и полевые МОП-транзисторы, устанавливаемые на материнской плате, могут нагреваться до высоких температур, выше 100 °C. Как сообщает владелец видеокарты, при включении компьютера из него появился неприятный запах.
Не желая связываться с гарантией, пользователь сам раскрыл компьютер. Нагрев, с его слов, мог распространяться от внешних компонентов, таких как микросхемы памяти и VRM. Вероятно, один из них соприкоснулся с одним из ярлычков, вызвав неприятный запах.
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