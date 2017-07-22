РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Samsung получила патент на набор подвижных камер с изменяемой апертурой и полем зрения

09 августа 2021, 22:14




Как сообщает издание LetsGoDigital, компания Samsung получила новый патент на изобретение, сделанное ее электро-механическим подразделением (Electro-Mechanics Samsung). Речь идет о конструкции, состоящей из подвижного набора камер, обеспечивающих изменяемую апертуру и поле обзора.

Патент носит название «Camera module and portable electronic device including the same» («Модуль из набора камер и компактное устройство, оснащенное им»). Заявка была подана в Ведомство США по патентам и товарным знакам (USPTO) и во Всемирную организацию по интеллектуальной собственности (WIPO) в октябре 2020 года. Полученный патент был изложен на 19 страницах с изображениями и опубликован 5 августа 2021 года.

Samsung получила патент на набор подвижных камер с изменяемой апертурой и полем зрения


Согласно документации, конструкция предполагает наличие сразу нескольких подвижных камер, которые могут перемещаться координировано между собой. За счет перемещения изменяется поле зрения и апертура.

На эскизах, относящихся к опубликованному патенту, показан модуль. Он состоит из трех отдельных камер, в число которых входят: широкоугольный и сверхширокоугольный объективы, а также телеобъектив. За счет координированного взаимного перемещения камер происходит выбор нужного поля зрения и апертуры. Управление осуществляется путем сенсорного ввода.

Согласно примеру, широкоугольная камера располагается посередине. Она может двигаться вверх-вниз. Сверхширокоугольная камера и телеобъектив могут перемещаться внутрь-наружу и располагаются слева и справа, соответственно. В результате из трех названных камер образуется схема «Треугольник».

Samsung получила патент на набор подвижных камер с изменяемой апертурой и полем зрения


Когда камеры расположены в виде треугольника, то диафрагма получается небольшой, и такое расположение подходит для пейзажной съемки. Если же камеры выстроены в линию, то диафрагма увеличивается, и это положительно сказывается на настройке, которая наиболее подходит для портретной съемки. Вдобавок происходит изменение поля зрения (FoV).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор веб-камеры Razer Kiyo Pro. Эта камера Razer Kiyo Pro потенциально способна стать лучшим другом стримеров, удалённых сотрудников и обычных экстравертов. Она оснащается большим светочувствительным сенсором, может записывать Full HD видео на 60 к/с, поддерживает HDR и предлагает множество опций для тонкой настройки. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор веб-камеры Razer Kiyo Pro: когда стриминг - это призвание".

Читайте также:

  • Apple подключила механизм поиска снимков сексуального насилия над детьми в iPhone и iPad
  • Apple дала разъяснения по поводу сканирования фотографий в сервисе iMessage
  • Ошибка команды Google позволила узнать о новых продуктах серии Nest
  • OPPO раскрыла секреты своей подэкранной камеры нового поколения
  • OPPO покажет фирменную технологию подэкранной камеры на дисплее панорамного типа 4 августа

    • предыдущая новость
    Новая видеокарта PowerColor RX 6700 XT задымила из-за забытых ярлычков термопрокладок

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка
    Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю Лучший бюджетный процессор Лучший процессор для игр Лучший монитор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    9 августа, 2021

    Samsung получила патент на набор подвижных камер с изменяемой апертурой и полем зрения

    Новая видеокарта PowerColor RX 6700 XT задымила из-за забытых ярлычков термопрокладок

    Первый ноутбук realme realme Book получит функцию разделения экранов PC Connect

    Bitspower представила элегантную помпу XYZ для систем жидкостного охлаждения

    Parade выпустила чипы PS195 и PS196 для преобразования сигналов DisplayPort в HDMI

    Google создает бесшовную систему безопасности для всех устройств экосистемы

    Члены Конгресса США призвали к введению санкций против Honor как для Huawei

    Xiaomi готова к выпуску игрового OLED-телевизора серии Mi TV Masters второго поколения

    Samsung Galaxy A12 Nacho на чипсете Exynos 850 появился в России

    Обзор Chuwi LarkBook X: ноутбук с сенсорным 2K экраном, идеально адаптированный к Windows 11

    О новом флагмане Xiaomi Mi MIX 4 стало известно все, кроме цен

    6 августа, 2021

    Coinbase добавила поддержку криптовалют к дебетовым картам с привязкой Apple Pay и Google Pay

    Apple подключила механизм поиска снимков сексуального насилия над детьми в iPhone и iPad

    Xiaomi начала продажи смартфонов за криптовалюту

    При выборе блока питания для Intel Alder Lake придется учитывать лишние 50-100 Вт при расчете мощности

    Apple подключила дебетовые карты Mastercard в сервис мгновенных переводов Apple Cash

    Apple дала разъяснения по поводу сканирования фотографий в сервисе iMessage

    Counterpoint Research: рынок складных смартфонов вырастет до 2023 года в 10 раз

    Corsair: память DDR5 греется значительно сильнее DDR4

    5 августа, 2021

    Процессоры AMD Ryzen 5000 G-серии появились в рознице

    ССЫЛКИ