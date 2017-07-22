Как сообщает издание LetsGoDigital, компания Samsung получила новый патент на изобретение, сделанное ее электро-механическим подразделением (Electro-Mechanics Samsung). Речь идет о конструкции, состоящей из подвижного набора камер, обеспечивающих изменяемую апертуру и поле обзора.
Патент носит название «Camera module and portable electronic device including the same» («Модуль из набора камер и компактное устройство, оснащенное им»). Заявка была подана в Ведомство США по патентам и товарным знакам (USPTO) и во Всемирную организацию по интеллектуальной собственности (WIPO) в октябре 2020 года. Полученный патент был изложен на 19 страницах с изображениями и опубликован 5 августа 2021 года.
Согласно документации, конструкция предполагает наличие сразу нескольких подвижных камер, которые могут перемещаться координировано между собой. За счет перемещения изменяется поле зрения и апертура.
На эскизах, относящихся к опубликованному патенту, показан модуль. Он состоит из трех отдельных камер, в число которых входят: широкоугольный и сверхширокоугольный объективы, а также телеобъектив. За счет координированного взаимного перемещения камер происходит выбор нужного поля зрения и апертуры. Управление осуществляется путем сенсорного ввода.
Согласно примеру, широкоугольная камера располагается посередине. Она может двигаться вверх-вниз. Сверхширокоугольная камера и телеобъектив могут перемещаться внутрь-наружу и располагаются слева и справа, соответственно. В результате из трех названных камер образуется схема «Треугольник».
Когда камеры расположены в виде треугольника, то диафрагма получается небольшой, и такое расположение подходит для пейзажной съемки. Если же камеры выстроены в линию, то диафрагма увеличивается, и это положительно сказывается на настройке, которая наиболее подходит для портретной съемки. Вдобавок происходит изменение поля зрения (FoV).
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