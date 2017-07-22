На прошлой неделе THG.ru сообщал о планах Google по выпуску этой осенью новой линейки смартфонов серии Pixel - Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Одной из отличительных особенностей новых моделей должна стать установка новой однокристальной системы (SoC), которая была объявлена под названием Google Tensor. Упоминалось, что благодаря этому чипсету смартфоны получат поддержку новых функций искусственного интеллекта и машинного обучения, которые ранее не встречались у мобильных устройств.
Несмотря на такие громкие обещания, Google не поделилась подробностями относительно своего чипсета Tensor. Когда велась его разработка? Кто в ней участвовал?
Подробности удалось узнать позднее. Как стало известно, новый специальный чипсет Google Tensor является не чем иным, как однокристальной системой Samsung Exynos 9855.
Сенсация?
Для многих эта новость действительно стала сенсацией, хотя экспертам давно известно, что Google и Samsung тесно сотрудничают в области разработки процессорных систем. Об этой «дружбе» известно давно.
Если взять за основу то, что уже известно о Samsung Exynos 9855, то можно предположить, что новый чипсет Google Tensor не будет уступать по производительности Exynos 2100 - этой платформой оснащены смартфоны серии Galaxy S21. В то же он все-таки останется позади другого нового чипсета - Samsung Exynos 2200, который ляжет в основу серии Galaxy S22.
Напомним, что смартфон Samsung Galaxy S21 на базе Exnos 2100 с графическим процессором ARM Mali-G78 MP14 набрал 5491 баллов в графических тестах 3DMark Wild Life. В то же время iPhone 12 mini, работающий на базе 5 нм чипсета A14 Bionic, сумел показать на аналогичных тестах результат в 7668 баллов, а Exnos 2200 - 8134 баллов.
Упомянутый чипсет Exynos 9855 носит кодовое наименование Whitechapel. Именно по этому признаку был распознан Tensor - он проходит в тестах под этим кодовым именем.
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