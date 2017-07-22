Умные часы Apple Watch спасли 25-летнего мужчину от смерти в ванной комнате. Это не шутка, более того, произошедшее было неожиданным, потому что мужчина вел здоровый образ жизни и был в хорошей спортивной форме. Он остался жив благодаря умным часам Apple Watch, которые помогли оказать помощь своевременно.
История разворачивалась стремительно. Брэндон Шнайдер, 25-летний мужчина столкнулся с симптомами резких болей в животе. Его отец возглавлял одну из больниц в Нью-Йорке, в результате Шнайдер лег туда на обследование.
Инцидент произошел неожиданно. Во время пользования душем мужчина по неизвестной причине потерял сознание. Когда Шнайдер упал, датчик падения умных часов Apple Watch, которые он носил на руке, зафиксировал падение и отправил предупреждающее сообщение отцу.
Получив сообщение, отец попытался связаться с сыном, но не получил от него ответа. Функция обнаружения падения в Apple Watch настроена таким образом, что если пользователь не ответил на подтверждающий запрос в течение 45 секунд, то часы начинают подавать звуковой сигнал тревоги. Возможно, Шнайдера нашли люди, которые находились в непосредственной близости от ванной комнаты.
У Шнайдера произошла серьезная травма головы. Хорошо известно, что такие инциденты требуют своевременной реакции. Благодаря активированной функции обнаружения падения в часах Apple Watch помощь прибыла незамедлительно. Шнайдер был найден в ванной комнате без сознания.
Как показала проведенная компьютерная томография, у Шнайдера обнаружились перелом черепа и опасные гематомы. После этого была сделана экстренная операция на головном мозге, которая прошла успешно.
Как сообщают СМИ, быстрая реакция отца Шнайдера и медиков, вероятно, спасли ему жизнь. Экстренность последующих действий позволили избежать необратимого повреждения мозговых тканей. В настоящее время прогноз на выздоровление положительный, 25-летнего мужчину ожидает полное выздоровление.
Шнайдер уже выразил благодарность больнице и своим умным часам Apple Watch.
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