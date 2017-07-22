Тайваньская компания GIGABYTE, один из основных поставщиков комплектующих для настольных компьютерных систем, подверглась взлому. С ее систем хранения было украдено 112 Гбайт данных. Злоумышленникам удалось завладеть конфиденциальной технической документацией Intel, AMD, AMI и других технологических компаний. Ответственность за взлом взяла на себя группа злоумышленников, называющих себя RansomEXX.
Конфиденциальность украденных данных подтверждается документами, согласно которым GIGABYTE подписала соответствующие соглашения о неразглашении в отношении украденных документов. Информация от вендоров была предоставлена в рамках оказания помощи при разработке материнских плат, ноутбуков, настольных компьютеров, серверов и видеокарт.
Атака была осуществлена, якобы, 2 августа. Сообщается, что атакующие не только получили доступ к данным, но и сумели внедрить программу-вымогатель, зашифровавшую документацию, к которой удалось получить доступ.
После обнаружения вторжения GIGABYTE была вынуждена отключить свои серверы в штаб-квартире на Тайване. Это привело к простоям веб-сайтов GIGABYTE.
Сообщается, что проблема с шифрованием файлов скорее всего будет решена. С большой вероятностью компания масштаба GIGABYTE должна была поддерживать своевременное холодное резервное копирование данных. Используя копии, наверняка можно восстановить все, что подверглось шифрованию в процессе атаки со стороны группы RansomEXX.
Однако главная проблема - это данные, которые попали в руки злоумышленникам. Они угрожают утечкой информации. В адрес GIGABYTE уже направлено требование выкупа. Если деньги не будут выплачены вовремя, то это может привести к появлению в открытом доступе большого количества конфиденциальных документов, включая конструкции материнских плат, различные характеристики, ключи UEFI/BIOS/TPM и т.д.
GIGABYTE пока не делала официальных заявлений. Конечно, за исключением сообщения о полной изоляции всех серверов, подвергшихся атаке, и направления уведомления в адрес правоохранительных органов.